Ključni igrač Rijeke najavio odlazak u siječnju: Može li to Dinamo iskoristiti?

Neizvjesna situacija vlada oko ostanka Lindona Selahija u Rijeci. Albanski veznjak sve je bliže odlasku u siječnju, a već se kao izgledan kandidat pojavio Dinamo. Igrač Rijeke imao je iscrpan intervju za kosovski koha.net gdje je govorio o svome pogotku protiv Hajduka, proslavi i žutome kartonu na Poljudu te otkrio kako se bliži njegov kraj u Rijeci koji bi mogao iskoristiti Dinamo, tvrde kosovski mediji.

Selahi je u nedjeljnom jadranskome derbiju bio strijelac pogotka za 2-2 gdje je izjednačujući gol na Poljudu proslavio na neobičan način. Veznjak Rijeke stao je ispred hajdučke publike s rukama u džepovima, a sudac je to shvatio kao provokaciju i dodijelio mu je žuti karton. Zbog te kazne Selahi će propustiti zadnju utakmicu u 2024. protiv Slavena Belupa. Ipak veznjak je objasnio kako nije bilo nikakve provokacije te da je sudac sve krivo shvatio i nepravedno mu dodijelio žuti karton.

To se odmah moglo vidjeti na njegovom Instagram profilu gdje je Selahi objavio svoju proslavu uz opis 'Jus a chill guy'. Proslava se referirala zapravo na poznati meme sa psom koji drži ruke u džepovima.

"Sudac me kaznio jer je mislio da provociram Hajdukove navijače. Nije bilo tako. Fotograf kluba me glasno zvao i u videu koji je Rijeka objavila se vidi da sam se okrenuo prema njemu. Nisam nikoga provocirao. Sudac me ipak odlučio kazniti", rekao je Selahi kosovskim medijima.

Sada će Selahi propustiti dvoboj protiv Slavena, a prema njegovim najavama za budućnost u Rijeci utakmica na Poljudu mogla bi u biti i zadnja.

"Moja budućnost je u rukama agenta Adriana Aliaja. Koncentriran sam na teren, a sad kad kreću praznici želim se u krugu obitelji odmoriti od nogometa na neko vrijeme. Znam da je agent u kontaktu s nekoliko klubova. Rijeka mi nije dala ponudu, moglo bi se dogoditi da odem u siječnju", priznao je.

Albanski veznjak ipak bi volio da Rijeka profitira od transfera. Još uvijek ima ugovor koji traje nešto više od šest mjeseci, ali bi već u siječnju mogao pregovarati za besplatan odlazak kad mu ugovor istekne. Ipak Selahi nije takav i želi sve najbolje Rijeci.

"Rijeka bi tako profitirala. I želio bih da dobije novac. Ovdje sam gotovo četiri godine i želim da klub zaradi. Rijeka mi je puno pomogla i bilo bi dobro da ima financijsku zaradu", rekao je Selahi.

Selahi je stigao u Rijeku 2021. i prometnuo se u jednog od najboljih zadnjih veznih lige. Za Riječane je odigrao 132 susreta, a njegova tržišna vrijednost iznosi 3 milijuna eura prema Transfermarktu.

