Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić oduševio je sve tijekom rujanskih kvalifikacija za odlazak na SP u Kataru. Nakon utakmice u Rusiji mnogi u opet povukli paralelu s Lukom Modrićem te su ga proglasili njegovim legitimnim nasljednikom. Kapetan je trenutačno ozlijeđen te nije došao na ovo okupljanje te se Kovačić nametnuo kao prva opcija u ulozi glavnog kreatora igre reprezentacije.

“Luku je nemoguće nadomjestiti, to možemo jedino kolektivom i to tako da svatko od nas pruži dvadeset posto više na terenu. U njegove kopačke je teško ući, Luka nam nedostaje kao vođa i kapetan, ali koga nema, bez njega se može i mora. Na žalost, ovaj put moramo bez njega. Što je rekao Luka poslije Rusije? To će ostati između nas, ali i on, i mi znamo da smo mogli bolje", poručio je skromni veznjak.

A dan prije susreta sa Slovenijom i dva dana nakon Slovačke objavljen je zanimljiv podatak. Naime, u dosadašnjem dijelu kvalifikacija skupio je 19 uspješnih driblinga te ih niti jedan igrač u Europi nema više nod njega.

Nakon pet kola Rusija i Hrvatska imaju po 10 bodova, a treća je Slovenija sa sedam. Slijedi Slovačka sa šest te Malta i Cipar s po četiri boda.

Osim dvoboja Hrvatska - Slovenija, u utorak su u skupini H na rasporedu još i utakmice Rusija - Malta te Slovačka - Cipar (obje u 20.45 sati).