Martin Baturina danas je ušao u 62. minuti i upisao svoj šesti nastup za reprezentaciju. Nakon utakmice je dao svoj komentar u mix zoni: "Jako zanimljiva i dobra utakmica, bitna je pobjeda.", kratak je bio Baturina.

"Probudili smo se u drugom poluvremenu. Mogli smo dati još koji gol, ali mogli su i oni jer nas je sreća na kraju spasila. Na kraju mi je drago što smo uspjeli pobijediti." Martin je dao i kratku najavu utakmice s Poljskom: "Već smo igrali protiv njih. Jako dobra reprezentacija, ali ako mi budemo na svom nivou mislim da ćemo pobijediti.", optimistična je Dinamova zvijezda.

Foto: Goran Stanzl Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija

Baturina nije mogao izbjeći nove usporedbe s Modrićem koje su mu jučer nametnuli škotski novinari upitavši Modrića hoće li upravo Baturina biti njegov nasljednik u hrvatskoj reprezentaciji na što je Luka pozitivno odgovorio.

"Naravno da sam čuo, stvarno mi je drago zbog toga kada jedan takav igrač poput Modrića kaže tako lijepe riječi. Ponosan sam na to, ali na meni je da dalje napredujem i radim kao što je on i sam rekao i to je to", zaključio je Baturina.

Baturinu engleski mediji povezuju s mnogim engleskim velikanima među kojima su Liverpool, Manchester United i Aston Villa.

