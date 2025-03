Kultna himna pjeva se u Liverpoolu, Dortmundu, Glasgowu, Rotterdamu, a znate li kako je sve počelo?

U utorak navečer na uzvratnoj utakmici Liverpoola i PSG-a čut ćemo prije početka utakmice čuvenu himnu Liverpoola You'll never walk alone. Vjerujemo da znate da Liverpool nije jedini koji koristi tu pjesmu. Ona se pjeva i u Dortmundu, u Glasgowu na Celtic parku, u Feyenoordu i tako dalje, ali znate li kako je sve počelo?

Pjesma nema nikakve veze niti s nogometom niti s Liverpoolom ili Engleskom. Pjesma je nastala u SAD-u 1940- ih godina za potrebe mjuzikla Carousel izvedenog na Broadwayu prvi puta 1945. 11 godina kasnije adaptiran je i na filmsko platno i prvi put popularizirana je pjesma You'll never walk alone. Veliki glazbenici poput Raya Charlesa, Franka Sinatre, Arethe Franklin, Louisa Armstronga i Elvisa Presleya obradili su pjesmu.

Da se nije pokvario gramofon...

U Europi, a posebice u Engleskoj pjesma je postala popularna zbog obrade pop-rock benda iz Liverpoola Gerry & The Pacemakers koji su pjesmu obradili 1963. Pjesma je postala hit u Velikoj Britaniji, a na Anfieldu su se tada na razglas puštali novi hitovi. You'll never walk alone prvi je put puštena na utakmici s WBA-om 1963., a navijačima se svidjela pa su je tražili i na sljedećoj utakmici i na sljedećoj i tako dalje i brzo je prihvatili kao himnu. Prijelomni trenutak se dogodio kada se prilikom jedne izvedbe pokvario gramofon usred pjesme pa su navijači a capella završili pjesmu što je postalo tradicija koja se drži do danas.

Nakon Liverpoola, Celtic je bio sljedeći koji je prihvatio ovu pjesmu kao svoju himnu. 1966. gostovali su na Anfieldu, čuli pjesmu i "ponijeli" je sa sobom u Glasgow gdje se pušta i danas. U Njemačkoj ju koriste BVB i St. Pauli, u Nizozemskoj Twente i Feyenoord, u Belgiji Brugge, u Italiji Genoa, u Francuskoj Red Star, a pjeva se čak i u Japanu na utakmicama FC Tokya.

Način na koji ju pjevaju navijači Liverpoola prije utakmice (i na kraju) je vrlo impresivan i jedna je od najprepoznatljivijih stvari u svijetu nogometa koju svaki navijač želi osjetiti uživo, makar i ne volio Liverpool.

