Pjaca se emotivnom objavom oprostio od Dinama, a komentirao je i smanjenje plaće

Marko Pajca sporazumno je raskinuo ugovor i napustio Dinamo. Danas se oglasio na svom Instagramu i emotivnom se porukom oprostio od kluba.

"Teško je pronaći prave riječi kad se opraštaš od nečega što ti toliko znači. Prije godinu dana vratio sam se doma, u svoj Dinamo s vjerom i nadom da bih tu mogao završiti karijeru… Dinamo je za mene uvijek bio puno više od nogometnog kluba. To je moj dom. Moja mladost. Moji snovi. Ovdje sam odrastao, ovdje sam postao igrač i čovjek. I zato je još teže nego prvi put kad sam odlazio. Zahvaljujem se svim ljudima u klubu na prekrasnoj suradnji i na predivnim uspomenama koje ću čuvati zauvijek... Hvala svima koji su me podržavali i vjerovali u mene. I naravno – hvala vama dragi navijači. Vi ste duša ovog kluba i vaša podrška mi je značila više nego što mogu opisati. Zagreb je moj grad. Dinamo je moj klub. I to će uvijek tako biti. Do nekog novog susreta…", napisao je Pjaca na Instagramu, a na storiju je komentirao i glasine oko smanjenja plaće.

"Nisam netko tko voli medijske istupe, ali s obzirom na to da su se u medijima pojavile informacije koje nisu točne, jako je teško ne reagirati. Nisam nikad dobio ponudu za smanjenje plaće pa tako nisam mogao ni prihvatiti ni odbiti takvu ponudu", napisao je Pjaca.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Pjaca je imao kluzulu u ugovoru da onog trenutka kada odigra jednu utakmicu slejdeće sezone, ugovor mu se automatski produljuje i za sezonu 2026./27. s jednakim primanjima od 1.2 milijuna eura. Bobanu je to bilo neprihvatljivo te je od njega tražio da se izbaci ta klauzula kako bi na jesen mogli ispregovarati uvjete novog ugovora.

