Zimski prijelazni rok, koji u HNL-u završava jako brzo, 6. veljače, bio je jedan od najzanimljivijih ikada. Najzvučnija pojačanja doveo je Hajduk - Lászla Kleinheislera, Ivana Perišića i Josipa Brekala, koji se dugo povezivao s Dinamom i navodno je bio na milmetar do Maksimira, da bi na kraju završio u Splitu i bit će im ogroman adut u borbi za toliko željenu titulu.

Modri se mogu smatrati 'gubitnicima' ovog prijelaznog roka nakon što nisu doveli Brekala, a za komentar svih tih zbivanja u 'HNL mercatu' kontaktirali smo poznatog hrvatskog nogometnog menadžera Marka Naletilića.

"Hajduk je prije Perišića i Brekala uzeo Kleinheislera i on je igrač koji je pojačanje za HNL i koji odmah može igrati, za Brekala očekujem da će igrati idući vikend. Naravno da je tu Perišić najveće ime, međutim on će biti tek od četvrtog mjeseca na terenu. Ovo je njemu nekakav oporavak i priprema za Euro kroz Hajduk i on će tu biti najviše koristi Hajduku nakon ove sezone i bit će za njih najveće pojačanje u sljedećoj. Možda će uspjeti sada, pred kraj ove sezone, nešto pomoći u borbi za prvo mjesto, ali Perišićev dolazak je više nekakav ogroman entuzijazam i vjetar u leđa svim navijačima i igračima Hajduka i svima u klubu. U smislu njegove veličine i značenja", rekao nam je na početku pa progovorio o dolasku puno zvučnih imena u HNL ove sezone:

"Došlo je nekoliko jakih igrača koji su kvalitetni i koji su bili otišli i za velike iznose novca u svojem vremenu u inozemstvo, tako da se tu svakako nivo kvalitete HNL-a digao kroz tih par igrača. Kažem, ja se nadam da će i Perišić ostati duže u Hajduku naknadno. Što bi bilo stvarno, možda i najveće pojačanje koje je ikada došlo u HNL u ili jedno od najvećih. Očekujem isto dosta i od Brekala u Hajduku. On je sad u najboljim nogometnim godinama, momak je zdrav, nema nikakvih problema s ozljedama i trebao bi biti veliko pojačanje. Trebao bi raditi razliku u našoj ligi."

"Što se tiče Dinama, očigledno su dosta dobro pogodili s Hoxhom koji je koji se predstavio sad odmah u početku dobro, posebno sad ovu zadnju utakmicu je igrao dobro protiv Istre. Međutim, Dinamo je u krizi igre, sad se izgleda čupaju, u Puli su dobili utakmicu i treba vidjeti kako će biti dalje. Nikad nikad liga nije bila ili barem dugo ovako nije bila izjednačena kao sada. Svi se bore za prvo mjesto - i Hajduk i Dinamo i Rijeka koja ima izvanrednu ekipu, možda i najbolje izbalansiranu. Rekao bih i dalje da je Dinamo individualno najkvalitetniji. Međutim, to su sve stvari na papiru. To treba pokazati u praksi na terenu", istaknuo je Naletilić.

Potom se osvrnuo na propali dolazak Josipa Brekala u Dinamo.

"Teško mi je komentirati nešto u što nisam do kraja upućen. Očigledno tu po mojem mišljenju Dinamo nije bio sto posto siguran treba li im za toliki iznos novca. Vjerojatno su se tu dvoumili i možda nisu imali konsenzus oko toga i to je to. Nije ni prvi ni zadnji put da se to događa. Možda je bilo previše medijski eksponirano i sad se od toga svega napravila jedna velika trakavica", poručio je.

Naletilić je za kraj odgovorio na pitanje možemo li u budućnosti očekivati još koje veliko ime u HNL-u.

"U budućnosti - da. još je sada rano govoriti, ali sigurno da bi još moglo biti povrataka. Znamo da neki bivši reprezentativci lagano završavaju karijere. Lovren će se jedan dan možda htjeti vratiti ili još netko od tih dinamovaca koji igraju vani. Svakako to očekujem iduće ljeto ili iduću zimu ili za godinu - godinu i pol dana da se vrati netko od tih igrača i da podigne kvalitetu s iskustvom i kvalitetom našu Prvu HNL. Tako da, vidjet ćemo. Bit će toga još svakako. Uvijek su to kod nas dvije opcije povratka u HNL - ili igrači koji žele revitalizirati svoju karijeru ili ovi koji žele odigrati za svoj gušt pred kraj karijere u nekom voljenom klubu kojem kao Perišić, na primjer, nisu nikad ni zaigrali za prvu momčad ", zaključio je.