Marko Livaja sa svojih 29 godina postao je jedan od igrača u usponu karijere. U novoj HNL sezoni Hajduk zaostaje za Dinamom 11 bodova, i to uz utakmicu manje.

"Dinamo je na 11 bodova plusa, mi imamo utakmicu manje, a oni igraju dobar nogomet. Ušli su u Ligu prvaka, međutim mi moramo primarno gledati sebe. Njihov rezultat daje nam snagu da se borimo s njima i ove sezone, daje nam motiv, ali još ne igramo naš najbolji nogomet. Imamo dosta prostora za napredak. Nadam se da ćemo u kraćem razdoblju preporoditi i da ćemo se vratiti našoj igri koja nas je krasila u zadnja četiri mjeseca prošlog prvenstva", rekao je Livaja za Sportske novosti.

Nakon karijere će ostati u nogometu

Govorio je i o planovima za budućnost, ali i o tome kako je došlo do povratka u Split.

"Nakon karijere? Neću biti trener, ne bih mogao voditi 20 igrača. Kako skupiti 20 glava na jednom mjestu to bi bio problem. Ostat ću u nogometu. Tako danas razmišljam, ali možda se za šest-sedam godina nađem u nekom drugom sportu. Igrat ću sigurno dok ne osvojim titulu s Hajdukom. Ali ne bojte se, neću prestati ako osvojimo ove godine."

Livaja je, prije nego je stigao u Hajduk, procvao u Grčkoj.

"Najviše mi je pomogao boravak u AEK-u, četiri godine sam stalno igrao. Grčka lig je tvrđa od HNL-a, ali ima dobrih igrača. I moram reći, život mi je bio odličan. Čim vidim more, odmah mi je dobro. Mentalitet je sličan Splitu, Živio sam u Glyfadi, na moru. Jelo? Ne volim eksperimentirati, preferiram ja talijanski tip kuhinje. U Rusiji mi nije bilo jednostavno, ali našao sam jedan restoran s ljudima iz regije, pa sam se kod njih hranio."

'Ne gori mi pod nogama da negdje moram ići'

Stigao je kao slobodan igrač iz AEK-a, a sada je prepričao kako je došlo do povratka.

"Predsjednik Jakobušić me je kontaktirao. U siječnju me nazvao da me malo pita kako sam, što se promijenilo u Grčkoj otkada je zadnji put bio. I tako, ništa posebno. Još sam tada bio u pregovorima s AEK-om, ali razmišljao sam o povratku. Supruga mi je rekla da sam lud, ali znate da ja odlučujem."

Odgovorio je i na pitanje hoće li karijeru završiti u Hajduku.

"Ne razmišljam o tome. Igrao sam vani, sve sam prošao, nije da mi gori pod nogama da negdje moram ići. Ali gdje da idem? Sigurno me neće zvati Juventus nego klub koji je šesti-sedmi. I što ću ja tamo? Bolje mi je ovdje i boriti se za naslov prvaka. Engleska? Na početku karijere sam želio otići igrati u Englesku, ali prošla me ta želja", rekao je Livaja i dodao da će prestati igrati kada osjeti da više ne može.