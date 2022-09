Trener zagrebačkog Dinama i bivši hrvatski izbornik Ante Čačić nije bio dobro prihvaćen kao novi trener Modrih, no on je sa zagrebačkim klubom, ne može se osporiti, ostvario sjajne rezultate.

Prvo je, nakon što je naslijedio Željka Kopića, uspio s Dinamom osvojiti naslov u HNL-u, a ove sezone s Modrima dominira u domaćem prvenstvu, a u prvoj utakmici u Ligi prvaka njegova ekipa senzacionalno je pobijedila engleski Chelsea.

"Dosta vaših mladih kolega mene i ne poznaje. Nisam ja bio samo trener u Dinamu i u reprezentaciji. Percepcija se napravila na osnovu neistina. Vaši mladi kolege su to gajili i podržavali, puno toga ne stoji, ali za to treba puno više vremena da se to objasni i demantira. Usredotočen sam i ponosan na svoj posao i na ono što sam učinio. Iako sam u godinama, još sam uvijek ambiciozan. Nadam se da ću s Dinamom napraviti ono što 'plavi puk' očekuje, a to je da osvojimo prvenstvo i prezentiramo Dinamo u Europi što je bolje moguće", rekao je Čačić na početku razgovora za Media servis i potom prokomentirao rezultate na početku sezone:

"Uspjeli smo napraviti divan rezultat ali prvenstvo nije ni izdaleka gotovo. Hajduk s pravom gaji ambicije da osvoji naslov i mislim da u posljednjih 10-15 godina nikad nije bio kvalitetniji. Imaju fantastično okruženje i veliku podršku svojih navijača. Borba za tron hrvatskog prvenstva vodit će se do samog kraja."

Oršić ili Livaja?

Potom je Čačić odgovorio na "dilemu", tko je bolji, Dinamov Mislav Oršić ili Hajdukov Marko Livaja.

"Ne bih uspoređivao ta dva igrača jer obojica su izvanredna. Livaja je klasan igrač na kojem počiva igra Hajduka. Oršić je drugačiji tip nogometaša, ubojitiji i s više golova, za razliku od Livaje koji kreira, priprema i svaki je na svoj način odličan", diplomatski je zaključio Čačić.