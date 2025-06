Stigao je kao velika nada hrvatskog nogometa, a Dinamo napušta na mala vrata: Evo tko želi Bulata

Marko Bulat stigao je u Dinamo iz Šibenika u zimu 2021. za više od dva milijuna eura. Tada 19-godišnji veznjak bio je najbolji igrač kluba sa Šubićevca i predviđala mu se velika karijera. Plavima se pridružio tog ljeta i iako je pokazivao potencijal, ozljede su ga spriječile da u kontinuitetu pokazuje igre kakve su se od njega očekivale. Prošlog ljeta napustio je Maksimir i preselio u Standard iz Liegea gdje se također nije nametnuo pod vodstvom Ivana Leke.

Vratit će se u Dinamo gdje je konkurencija u veznom redu izrazito jaka, a s novopridošlima Mudražijom, Ljubičićem i Soldom bit će samo još jača. 23-godišnji veznjak tako bi mogao ponovno napustiti Maksimir, no ovoga puta trajno. Talijanski insajder Lorenzo Lepore piše kako je za njega zainteresirana Al-Wahda, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Exclusive: Marko Bulat has attracted interest from #AlWahda who already made contact for him 🇭🇷



