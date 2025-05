Tudor je izborio Ligu prvaka, dobio ugovor, ali Juventus mu našao zamjenu

Portugalski nogometni stručnjak Marco Silva (47) iskočio je kao najveći kandidat za klupu talijanskog velikana Juventusa kojeg je posljednja dva mjeseca vodio hrvatski stručnjak Igor Tudor.

Talijanski mediji navode kako još uvijek nije poznato tko će voditi torinsku "Staru damu" iduće sezone.

Tudor, koji je Juve preuzeo koncem ožujka izborio se za produženja ugovora na dodatnih godinu nakon što je osigurao plasman u Ligu prvaka, međutim, upitno je hoće li ga čelnici zadržati za kormilom.

Dio talijanskih medija navodi kako je teško očekivati da će hrvatski stručnjak ostati na klupi torinskog kluba.

Conte i Gasperini odbili

Prva želja Juvea bio je Antonio Conte koji se ipak odlučio za ostanak u Napoliju, dok se Gian Piero Gasperini odlučio za Romu, nakon razlaza s Atalantom.

Kao nova "metara" Juvea spominje se Portugalac Marco Silva koji od 2021. vodi londonski Fulham.

Prije toga radio je u Evertonu, Watfordu, Olympiakosu i Sportingu.

