Modrić ovo nije očekivao od bivšeg suigrača i velikog prijatelja: Zar je stvarno ovo rekao?

Legendarni brazilski bek Marcelo nedavno je završio svoju profesionalnu karijeru. Bivši je Modrićev suigrač s kojim je u Realu proveo osam godina i dobri su prijatelji.

Ipak, na nedavnom viralnom videu na društvenim mrežama, Marcelo je navukao bijes navijača Reala, a posebice štovatelja Luke Modrića. Naime, na jedno videu u frizerskom salonu, Toni Kroos je na stolici za šišanje, Marcelo je kraj njega, a voditelj ih ispituje da biraju između sadašnjih igrača Reala i igrača iz njihove generacije.

Na pitanje Valverde ili Modrić, Marcelo je izabrao Valverdea. "Ah, igrao sam s obojicom, ali ipak Valverde", rekao je Brazilac, a komentari na video su u nevjerici što je Marcelo napravio. Video ima preko pola milijuna lajkova i 2 tisuće komentara.

