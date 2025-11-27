FREEMAIL
KOMENTARI SU BIJESNI /

Modrić ovo nije očekivao od bivšeg suigrača i velikog prijatelja: Zar je stvarno ovo rekao?

Modrić ovo nije očekivao od bivšeg suigrača i velikog prijatelja: Zar je stvarno ovo rekao?
Foto: Alterphotos/psnewz/bestimage/profimedia

Marcelo je navukao bijes navijača Reala, a posebice štovatelja Luke Modrića

27.11.2025.
11:44
Sportski.net
Alterphotos/psnewz/bestimage/profimedia
Legendarni brazilski bek Marcelo nedavno je završio svoju profesionalnu karijeru. Bivši je Modrićev suigrač s kojim je u Realu proveo osam godina i dobri su prijatelji.

Ipak, na nedavnom viralnom videu na društvenim mrežama, Marcelo je navukao bijes navijača Reala, a posebice štovatelja Luke Modrića. Naime, na jedno videu u frizerskom salonu, Toni Kroos je na stolici za šišanje, Marcelo je kraj njega, a voditelj ih ispituje da biraju između sadašnjih igrača Reala i igrača iz njihove generacije.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

Na pitanje Valverde ili Modrić, Marcelo je izabrao Valverdea. "Ah, igrao sam s obojicom, ali ipak Valverde", rekao je Brazilac, a komentari na video su u nevjerici što je Marcelo napravio. Video ima preko pola milijuna lajkova i 2 tisuće komentara.  

 

@theiconleague @Toni Kroos 🤝 @marcelotwelve  Iconic discussions in the  Barbershop by Philips OneBlade… 👀😮‍💨 #TheIconLeague ♬ Originalton - TheIconLeague

 

Luka ModrićMarceloReal Madrid
