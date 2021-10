Tko će preuzeti Barcelonu i vratiti ju na staze pobjeda i hoće li to biti Xavi? Najviše od svega pitaju se navijači, mediji, cjelokupna katalonska javnost.

Španjolski mediji: 'Povratak Xavija je gotova stvar'

Španjolski mediji pišu da je povratak Xaviera Hernándeza u Barcelonu gotova stvar te da bi on na klupi trebao biti sljedećeg vikenda. Katarski Al Sadd, s kojim Xavi ostvaruje jako dobre rezultate, neće raditi probleme Španjolcu oko odlaska u Barcelonu. Marca, Mundo Deportivo i Sport pišu o Xaviju u Barceloni...

Al Sadd se ne može požaliti na nogometne usluge, umijeće i predanost koje im je pružio Xavi. Osvojio je četiri trofeja kao igrač i sedam kao trener kluba do sada, a upravo je oborio klupski rekord u uzastopnim utakmicama bez poraza ovog tjedna (34).

Xavijev prijedlog odlaska također ima utjecaja na njegovu obitelj. Nuria, njegova supruga i ostali sretni su u Dohi i njihova djeca su tamo odrasla, tako da će svaki potez imati osobni trošak.

Al Sadd ga zamolio samo jedno

Katalonski Mundo Deportivo je jučer objavio da su ga šefovi Al Sadda zamolili da ostane još dvije utakmice na klupi do sredine drugoga tjedna, jer nakon toga slijedi dvomjesečna pauza u kojoj će klub imati dovoljno vremena da nađe novog trenera.

"Fokusiran sam samo na Al Sadd", kazao je Xavi, prenosi Marca njegove riječi i u svojem izvještaju dodaje:

"Xavi na tiskovnoj konferenciji u četvrtak nije želio davati više naznaka na pitanja medija. Učinio je to nakon sastanka s čelnicima svog kluba, čija je ideja da trener Terrasse ostane na klupi svog kluba još barem tjedan dana. A, je li taj 3. studenog, datum kada se Al Sadd suočava s Al Duhailom, njihovim velikim rivalom, označen crvenom bojom. Hoće li izdržati do tada?"

Barcelona ne želi platiti nikakvu odštetu za trenera

Xavi ima ugovor s Al Saddom do 2023. godine, ali Barcelonina ideja je da ne plaća nikakvu odštetu za trenera. Iz tog razloga, Laporta je odlučila da se Xavi bavi njegovim odvajanjem od sadašnjeg kluba. Izvrstan odnos koji Terrassa održava s katarskim čelnicima ide u prilog pozitivnom ishodu za interese Barce.

Marca je, inače, otputovala u Dohu kako bi uživo pratila treninge Al Sadda i vidjela kako Xavijeva momčad igra. Al Sadd je prema igračima u momčadi uvjerljivo najjača momčad u katarskoj ligi, ali svejedno ostvaruje impresivne rezultate. Xavi je prošle sezone osvojio naslov prvaka bez ijednog poraza, a ove nakon sedam odigranih kola ima sedam pobjeda, uz prosjek od četiri postignuta gola po utakmici.

'Široka krila, visok pritisak, posjed - jasan stil'

"Kako igra Xavijeva momčad? Široka krila, visok pritisak, posjed… Jasan stil", navodi Marca koja je čitavo vrijeme pomno pratila Xavijev trenerski razvoj.

"Prošlog tjedna otputovali smo u Katar kako bismo gledali treninge i utakmice njegove momčadi, a evo nekoliko ključnih zaključaka koje smo naučili o tome kako igra momčad Xavija Hernandeza".

"Moje momčadi moraju napraviti štetu posjedovanjem lopte", nedavno je rekao Xavi za The Coaches' Voice.

Al Sadd svaki napad započinje iz zadnje linije i polako gradi akciju bez ikakvog preskakanja igre. To funkcionira savršeno, iako mu igrači tehnički nisu toliko dobri kao oni koje će imati u Barceloni.

"Imati loptu je najbolji način da se branite", kazat će Xavi.

"Njegov Al Sadd ima vrlo visok postotak posjeda, iako bi to mogao biti izravan rezultat superiornosti njegovih igrača", ističe Marca.

Široka krila

Još jedna od Xavijevih jasnih ideja je da želi u potpunosti iskoristiti širinu terena s otvorenim krilnim napadačima; nešto manje uobičajeno danas s obzirom da je uloga tradicionalnog krilnog igrača izašla iz mode.

S Al Saddom je na lijevoj strani iskoristio mladog Akrama Afifa, koji je trenutno najbolji igrač Katara, a Xavi će pokušati koristiti krila da nanese štetu Barceloninim protivnicima.

Konstantni pritisak

U Xavijevoj strategiji, svi se brane kada je momčad izvan posjeda a momčad pritišće svoje protivnike visoko na terenu.

"Što više vraćamo loptu suparnika na njegovu polovicu, to smo bliži protivničkom polju", izjavio je Xavi.

"Kad izgubi loptu, Al Sadd pritišće zadnju liniju protivnika, gnjavi je i brzo vraća loptu. To se do detalja vježba na treninzima. Xavi stoga forsira 'staromodnu' igru po krilima koja otvara prostor igračima iz drugog plana, jer razvlači obranu. Sve to će pokušati napraviti u Barceloni", piše Marca.