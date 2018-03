MANDŽUKIĆU PREKIPJELO: Otišao Allegriju i jasno mu naglasio što (ne)želi! ‘Dosta mi je toga treneru, ovako stoje stvari…’

Hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić više ne želi igrati na lijevom krilu, nego u – napadu!

To je objavio talijanski Tuttosport. Navodno se Mandžo želi vratiti na svoju prirodnu poziciju, koju je do dolaska u Juventus igrao i u Dinamu, Njemačkoj (Wolfsburg i Bayern), kao i u Atletico Madridu.

No, kad je došao u Juventus, trener “Stare dame” Massimiliano Allegri uvidio je agresivnost Hrvata prilikom pritiska na protivničku obranu i to je odlučio iskoristiti na lijevom krilu, kako bi na toj strani i čuvao leđa lijevom bočnom, kao i razbijao svaki pokušaj protivničkih igrača odmah u začetku njihove akcije. Naravno, Mandžukić se ubacivao u napad i priključivao Higuainu i Dybali.

To je bio pravi potez. Allegri je od Mandže učinio ratnika koji grize svaku utakmicu, što su i prepoznali navijači Juventusa, a koliko ga tifosi “Stare dame” cijene mogli smo vidjeti ovog tjedna u susretu protiv Barcelona, kad su uoči susreta podigli “šetalicu” s njegovim likom, a još prije su ga bili proglašavali za najpožrtvovnijeg igrača Juvea.



Allegri je Mandžukiću uspio objasniti kako je na toj poziciji itekako koristan. Držao ga je fokusiranog na igru, pazio da ne dođe do nezadovoljstva koje je pokazivao za vrijeme igračkih dana kad su mu treneri bili Pep Guardiola i Diego Simeone.

No, čini se kako je hrabri i srčani Slavonac ponovno nezadovoljan. Mandžukić želi biti u najboljoj mogućoj napadačkoj formi uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji, a to ne može ostvariti kao krilni igrač. S tim problemom je otišao svome treneru. Smatra se kako je to bio razlog što je utakmicu protiv Barcelone odgledao s klupe.

Allegriju je navodno rekao kako mu je dosta žrtvovanja za momčad i silnih obrambenih zadataka koje ima kao lijevo krilo.

Ovu priču Mandžukić je prokomentirao na svom Twitteru:

‘tuttosport’👍🏻😂😂🐑🐑 — Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) November 25, 2017

Juventus u nedjelju (20.45) igra protiv slabašnog Crotonea i to bi mogla biti prilika vidjeti Mandžukića u novoj (staroj) ulozi. Hoće li tako i biti? Ubrzo ćemo saznati!