Na pitanje mogu li Ronaldo ili Messi igrati u njegovom RB Leipzigu, Ralf Rangnick je 2016. odgovorio:

“Bilo bi apsurdno misliti da bi to funkcioniralo. Obojica su prestara, a i preskupa”, rekao je tada Rangnick.

Njemački stručnjak u petak je održao prvu konferenciju za novinare kao novi trener Manchester Uniteda. Očekivano, jedno od pitanja bilo je vezano za Portugalca.

“Vaš stil igre uvijek morate prilagoditi tipu igrača koji imate. Gledajući Cristiana protiv Arsenala, u tom drugom poluvremenu, s 36 godina... On je sjajan profesionalac, nisam vidio igrača njegovih godina koji je fizički tako spreman. I dalje je igrač koji lako pravi razliku. Stvar je u tome kako razviti cijelu momčad, ne samo Cristiana. Igramo u najkompetitivnijoj ligi na svetu, potrebni su nam svi igrači. Ono što sam vidio od njega, on je voljan to napraviti, podrediti se momčadi", rekao je Rangnick. Progovorio je Nijemac i o brojnim drugim temama pa i zašto je pristao doći na Old Trafford.

Glavni cilj

“Ako vas klub poput Manchester Uniteda zove i nude vam takvu ulogu, ne možete ih odbiti. Svojevremeno, Chelsea me je kontaktirao, ali su oni pričali o poziciji menadžera na samo četiri mjeseca. Ovdje pričamo o šest mjeseci i dvije godine uloge savjetnika”, kazao je.

"Glavni cilj mi je da uravnotežim momčad. Primili smo dva gola u četvrtak i ako pogledate ukupan broj primljenih golova, to je u prosjeku dva po susretu. To je previše. Tako nešto vam nije potrebno, u nogometu je sve u tome da se smanji faktor koincidencije", dodao je njemački stručnjak. Pitali su ga i da li želi da ostane na kormilu duže od šest mjeseci.

Što nakon šest mjeseci?

"Ljudi s kojima sam pričao su bili vrlo jasni o toj šestomjesečnoj ulozi. Nismo pričali o tome što će biti na ljeto. Ako budu pričali poslije o tome, vidjet ćemo. Ako me pitaju za mišljenje, dat ću im istu preporuku koju sam dva puta dao i Leipzigu, da je sa mnom bolje raditi na godinu dana", kaže Rangnick. Osvrnuo se i na probleme kluba nakon odlaska sir Alexa Fergusona.

"Nije neobično da je poslije dugog i uspješnog perioda klubu potrebno da pronađe novi put. Klub nije imao kontinuitet u dovođenju novih igrača i držanja onoga što je DNK kluba. Ubuduće, članovi uprave i ja ćemo imati isto mišljenje. Važno je da u menadžmentu nemate mnogo promjena".

O glasinama

Također, pričao je i glasinama kako dobiva posebne bonuse za dovođenje određenih igrača.

"Deset milijuna za Haalanda, deset za Mbappéa, pa deset za Lewandowskog i Kimmicha...To je glupost. Nema takve klauzule u mom ugovoru. Nema smisla pričati o novim igračima. Znam kakav je Erling Haaland, a u međuvremenu, cijeli svet je to shvatio. Ofenzivni igrači koje imamo ovdje, mogu reći da su oni takvi da nemam potrebe pričati o bilo kojem drugom igraču. Moderni nogomet se promijenio u posljednjih deset godina, pretvorio se u nešto više fizičko, atletsko, igra je vertikalnija. Kako bi se momčad razvila morate trenirati tijelo i mozak igrača", zaključio je novi trener Uniteda.