Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić zabio je pogodak, ali je njegova Atalanta poražena kod Manchester Uniteda u dvoboju 3. kola skupine F Lige prvaka s 2:3.

Takav kraj se i nije mogao naslutiti nakon prvog poluvremena jer su Talijani vodili 2:0. U 15. minuti Pašalić se našao na pravom mjestu te je iz blizine svladao domaćeg vratara De Geu za 1:0. Atalanta je cijelo prvo poluvrijeme odigrala odlično, bila je kontinuirano opasna, a u 29. minuti je povećala na 2:0 golom Demirala.

Uslijedio je preokret

No, baš sve na travnjaku se promijenilo u drugom poluvremenu, točnije od 53. minute kada je Rashford smanjio na 1:2. U valovima je Manchester United napadao. Atalantu su spašavali okvir vrata i vratar Musso, no do kraja nije izdržala. Prvo je Maguire izjednačio u 75. minuti, a u 81. se ukazao Cristiano Ronaldo i zabio za potpuni preokret.

