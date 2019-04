MAN CITY U FINALU: Gabiel Jesus zabio odlučujući gol na Wembleyju

City u finalu FA kupa

Nogometaši Manchester Cityja izborili su plasman u finale FA kupa nakon što su polufinalnom susretu igranom na Wembleyju pobijedili Brighton & Hove Albion sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Gabiel Jesus u 4. minuti na ubačaj Kevina de Bruynea.

U drugom polufinalu u nedjelju se sastaju Watford i Wolverhampton.

“Građanima” će to biti 11. nastup u finalu FA kupa, a do sada su slavili pet puta. Posljednji put 2011. kada su u finalu porazili Stoke City sa 1-0. Brighton & Hove Albion je do sada samo jednom igrao finale FA kupa, 1983. godine kada je izgubio od Manchester Uniteda.