U susretu 20. kola engleskog nogometnog prvenstva u srijedu, Manchester City je na gostovanju pobijedio Brentford sa 1-0, dok je Chelsea kiksao odigravši kod kuće 1-1 protiv Brightona. City i Chelsea dva su izravna konkurenta za naslov prvaka Engleske, uz Liverpool. Spomenuti trojac nekako se odmakao na tablici od ostatka prvoligaškog društva...

Foden zabio u 16.

City sada ima velikih osam bodova više od Bluesa. Pep Guardiola zadovoljno trlja ruke, ali zna da nije još ništa gotovo, Da tek sad počinje bitka...

Inače, pitanje pobjednika u susretu igranom na Venue Brentford Community stadionu razrješio je pogodak Phila Fodena u 16. minuti.

Prije toga domaćin je imao dvije sjajne prilike, no Ederson je uspio sačuvati mrežu. U 15. minuti Yoane Wissa je čak uspio svladati brazilskog vratara, no Joao Cancelo je uspio zaustaviti loptu na gol liniji umjesto golmana.

Odgovor Cityja je stigao u 16. minuti. Gosti su iz prve prilike na utakmici stigli do prednosti, a gol je postigao Foden. Kevin de Bruyne je ubacio, a Foden pogodio za 1-0. Činilo se kako je veznjak "Građana" u zaleđu, no sudac David Coote je nakon konzultacija s VAR sobom pokazao na centar.

Cityju poništen gol

Foden je mrežu domaćina zatresao i u 51. minuti, no pogodak je poništen zbog zaleđa. Cityju je poništen i gol Aymerica Laportea u 87. minuti, ponovo nakon intervencije VAR-a.

U drugom susretu večeri Chelsea je razočarao svoje navijače odigravši skromnih 1-1 protiv Brightona.

"Bluesi" su prvu priliku na utakmici imali u 17. minuti kada je Cesar Azpilicueta sjajno primio lijepi pas i odmah pucao po golu. Na njegovu nesreću, pogodio je desnu stativu.

U 28. minuti domaćin je poveo. Mason Mount je ubacio iz kornera, a Romelu Lukaku najviše skočio unutar šesnaesterca pogodivši za 1-1.

Kovačić igrao čitavu utakmicu

U nastavku susreta "Bluesi" su imali priliku razriješiti sve dvojbe oko pitanja pobjednika, no nisu uspjeli zabiti drugi gol. Kazna je stigla u prvoj minuti sudačke nadoknade kada je Danny Welbeck pogodio za 1-1. Bio je to prvi gol koji je Brighton zabio u povijesti Premier lige na Stamford Bridgeu, i to u svojoj sedmom utakmici na tom stadionu, javlja Sports Statistics.

Mateo Kovačić je odigrao cijeli susret za Chelsea. U četvrtak se još sastaju Manchester United - Burnley.

City vodi na ljestvici sa 50 bodova, Chelsea na drugom mjestu ima 42 boda, dok je Liverpool treći sa 41 bodom i susretom manje.

REZULTATI:

Chelsea - Brighton 1-1 (Lukaku 28 / Wellbeck 90+1)

Brentford - Manchester C. 0-1 (Foden 16)

U utorak:

Leicester - Liverpool 1-0 (Lookman 59)

Crystal Palace - Norwich 3-0 (Edouard 8-11m, Mateta 38, Schlupp 42)

Southampton - Tottenham 1-1 (Ward-Prowse 25 / Kane 41-11m)

Watford - West Ham 1-4 (Dennis 4 / Souček 27, Benrahma 29, Noble 58-11m, Vlašić 90+2)

U četvrtak:

Manchester United - Burnley

Everton - Newcastle United (odgođeno)

Arsenal - Wolverhampton (odgođeno)

Leeds - Aston Villa (odgođeno)

LJESTVICA: