Modriću se poklonio i Zlatko Dalić: 'On je jedna od najboljih priča u povijesti nogometa'

I dalje se slijevaju reakcije bivših suigrača, sadašnjih suigrača, bivših trenera, sadašnjih trenera i navijača na vijesti o odlasku Luke Modrića iz Reala. Jedan od posljednjih koji se javio je i Zlatko Dalić, čovjek koji je vodio Hrvatsku i najvećeg hrvatskog nogometaša do najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa.

Dalić i Modrić osvojili su zajedno srebro na Svjetskom prvenstvu 2018., broncu na Svjetskom prvenstvu 2022., a igrali su i finale Lige nacija 2023. Dalić nikada nije krio kako mu je bila čast voditi igrača kao što je Modrić, a sada se od njega oprostio i emotivnim riječima koje prenosi HNS:

"Luka je jedna od najboljih priča u povijesti nogometa, kada pogledamo od kuda je došao i do kuda je stigao. U subotu će ga prepuni Santiago Bernabeu ispratiti kao jednog od najvećih igrača kojeg su navijači Reala gledali u dresu najuspješnijeg svjetskog kluba, što je nevjerojatan scenarij za jednog malog dječaka iz zaleđa Zadra u našoj maloj Hrvatskoj. Svi ti uspjesi, trofeji, poštovanje suigrača, trenera, protivnika i navijača diljem svijeta, svi komplimenti, pohvale i divljenje - sve je to Luka zaslužio svojim radom, svojom osobnošću i karakterom. Njegov nogometni talent je izuzetan, ali njegova strast prema nogometu i pobjeđivanju, njegova spremnost da se žrtvuje za ekipu, njegova vizija i glava učinili su ga Zlatnom loptom i velikanom svjetskog nogometa. Veselim se vidjeti ga na okupljanju u Rijeci, a svi ćemo mu biti podrška u novoj etapi njegovog nogometnog puta - što god Luka odabrao. Naravno, vidim ga kao kapetana naše reprezentacije i u idućem razdoblju, sve do Svjetskog prvenstva koje ćemo, vjerujem, zajedno izboriti."

