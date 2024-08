Mladi Vatreni otkrio da je odbio ponude iz Premier lige te milanskog Intera

Luka Sučić je u ljetnom prijelaznom roku napustio RB Salzburg i priključio se Real Sociedadu u transferu vrijednom 10 milijuna eura. Mladi hrvatski reprezentativac je službeni debi za klub iz San Sebastiana upisao u porazu od Rayo Vallecana, na terenu je proveo sedam minuta.

Sučićev Sociedad u subotu gostuje kod povratnika u elitno društvo La Lige, Espanyola, a ususret toj utakmici dao je intervju za Mundo Deportivo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Impresioniran sam klubom. Suigrači su me jako dobro primili, a trener i stručni stožer su vrhunski. Grad je nevjerojatan. Moja obitelj i ja uživamo ovdje. Real Sociedad sam upoznao igrajući protiv kluba u Ligi prvaka. Dojmili su me navijači na Anoeti. Kada sam čuo da me žele, nisam dvojio niti sekunde. Imao sam ponude Intera i nekoliko klubova iz Engleske i Njemačke. No, Real Sociedad odgovara mojem stilu igre, a ja sam htio igrati u La Ligi. Sada moram što prije naučiti španjolski jezik. To će mi biti četvrti kojeg pričam, nakon hrvatskog, njemačkog i engleskog."

Istaknuo je kako će debi za Sociedad pamtiti do kraja života unatoč porazu, a pred okršaj sa Espanyolom je optimističan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Sučić je spomenuo i to kako mu je velika čast igrati za Vatrene, pogotovo sa svojim idolom Lukom Modrićem:

"Kao klinac pratio sam njega, Rakitića, Kovačića i Mandžukića koji su tada igrali u La Ligi. To što sam im postao suigrač u reprezentaciji za mene je nevjerojatno".

Sučić ima velike ambicije u novom klubu te tvrdi kako u San Sebastianu ozbiljno planiraju parirati Realu, Atleticu i Barceloni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa