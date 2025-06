Luka Modrić ide na sud jutro nakon važne utakmice s Češkom

Utakmica Hrvatske i Češke na rasporedu je u ponedjeljak na Opus Areni u Osijeku, a hrvatski kapetan Luka Modrić imat će dan kasnije dodatnu obavezu.

Naime, u Osijeku se nastavlja suđenje Zdravku Mamiću u aferi Dinamo 2, a jedan od svjedoka bit će i Luka Modrić kao i bivši reprezentativac Dejan Lovren. Kako doznajemo, Lovren bi trebao svjedočiti pred sudom u ponedjeljak, a Luka Modrić u utorak u 10 sati, samo nekoliko sati nakon završetka vrlo bitne utakmice Hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Luka Modrić pun je briga i obaveza na ovom reprezentativnom okupljanju, trenutno se vrlo glasno razgovara o njegovom odlasku u Milan, a u Osijeku će imati dvostruki program. Prvo će predvoditi reprezentaciju na terenu protiv Češke, a sljedeće jutro trebao bi se pojaviti na osječkom županijskom sudu. Naravno, ako se sjeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li otkriven sastav za Gibraltar? Evo što Vatreni uvježbavaju i čemu se nada Jakić