Luka se oglasio kasno u noć: Prva poruka nakon što je poludio na Realovog superstara

Nogometaši Real Madrida izborili su u srijedu plasman u polufinale španjolskog Kupa nakon što su na gostovanju pobijedili Leganes sa 3-2, a prvi gol na utakmici zabio je Luka Modrić, koji se oglasio odmah nakon susreta.

Modriću treći gol ove godine nakon što je zabio Valenciji u ligaškoj pobjedi (2-1), a potom i niželigašu Mineri u Kupu kralja.

Hrvatski kapetan našao se u središtu pozornosti, ne samo zbog sjajne igre i gola već jedne situacije u kojoj je Luka pokazao da je i dalje gazda u zvjezdanoj svlačionici. Detalj koji je postao viralan dogodio se pet minuta prije kraja susreta, a sve se dogodilo kad je Luki 'digao živac' Vinicius Junior. Hrvatskog maestra nije razljutilo što je Brazilac dobio nepotrebni žuti karton zbog dobacivanja sucu već njegovo zalaganje u obrani. Prava drama odvijala se na terenu. Real je čuvao na kraju rezultat od Leganesa, a propustio je priliku za povećanje vodstva. Bila je potrebna svaka pomoć u obrani,a Vinicius je očito mislio da se to njega ne tiče. Luka to nije mogao tolerirati te je Brazilac dobio svoju kapetansku porciju. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Modrića su nakon utakmice pitali o tom incidentu na što im je odgovorio sljedeće:

"Takve stvari se događaju u nogometu. Vidite sve što ne biste trebali vidjeti".

Nekoliko sati poslije utakmice, blizu ponoći, Modrić se oglasio na Instagramu, gdje je napisao: "Polufinale, hala Madrid."

