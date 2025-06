Je li napokon sve gotovo? Insajder potvrdio: Sve je dogovoreno između Modrića i Milana, evo kad Luka potpisuje

Već neko vrijeme traju pregovori između Luke Modrića i talijanskog Milana. Podjsetimo, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije napustit će Real Madrid poslije Svjetskog klupskog prvenstva nakon 13 godina u tom klubu te su mu pristizale brojne ponude. Najuporniji je bio sedmerostruki prvak Europe, a Fabrizio Romano tvrdi kako je sve dogovoreno između Modrića i Rossonerija.

Najpouzdaniji nogometni insajder tvrdi kako je postignut usmeni dogovor između Modrića i Milana te kako će Modrić u srpnju odraditi liječnički pregled. Ugovor bi tako trebao biti potpisan čim Luka završi svoj nastup na Svjetskom klupskom prvenstvu s Kraljevskim klubom.

