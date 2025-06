Neymar ostaje u Brazilu,ali potpisao je vrlo neobičan ugovor: Klub mu ne vjeruje

Brazilska nogometna zvijezda Neymar vratio se u svoj prvi klub Santos prošle zime nakon vrlo neuspješne sezone u saudijskom Al-Hilalu. Potpisao je ugovor na šest mjeseci te u 14 utakmica postigao tri i namjestio još tri pogotka, a za pet dana trebao je postati slobodan igrač. Spominjalo se kako bi se mogao vratiti u Europu i to u klub koji igra Ligu prvaka, no Neymar je ipak odlučio ostati u Santosu, ali ugovor koji je potpisao mnoge je iznenadio.

Kako piše Fabrizio Romano, Neymar je potpisao produženje ugovora na još šest mjeseci što znači da će u siječnju 2026. ponovno biti slobodan igrač. Brazilski mediji pišu kako Neymar ne shvaća svoju ulogu ozbiljno te mu zato klub ne želi ponuditi dugoročni ugovor.

🚨🤍🖤 BREAKING; Neymar Jr has agreed to sign new deal at Santos until December 2025.



Despite links with return to Europe, Ney stays at Santos until the end of Brasileirão as @cahemota reports.



Ney will be free to decide his future again in January. pic.twitter.com/zfSmyEd8Sj