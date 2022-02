Najbolji hrvatski nogometaš, kapetan Vatrenih i zvijezda Real Madrida Luka Modrić, oglasio se na društvenim mrežama, točnije putem Twittera, prvi put otkako je započela invazija Rusije na Ukrajinu te tim putem poslao snažnu antiratnu poruku.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite - OVDJE.

Poruka putem Twittera

"Odrastao sam u ratu i ne želim to nikome. Moramo zaustaviti ovu ludost zbog koje ginu nevini ljudi. Želimo živjeti u miru", napisao je Modrić na Twitteru.

Osvajač Zlatne lopte Luka Modrić bio je izbjeglica, dječak sa snovima, čiji je djed ubijen kad je dječak imao šest godina, a koji je na kraju postao megazvijezda svjetskog nogometa.

Britanski The Sun 2018. donio je zanimljiv tekst o njemu, nakon osvajanja Zlatne lopte:

"Modriću, čovjeku koji je dobio najviše glasova u izboru France Footballa, svijet se okrenuo naglavačke kada su njegova djeda ubili četnici i bio je prisiljen živjeti kao izbjeglica u razorenoj domovini Hrvatskoj", navodi se u pisanju britanskog čitanog i tiražnog tabloida.

Teško odrastanje Luke Modrića

Kada je zvijezdi Hrvatske i Real Madrida bilo samo šest godina, srpski su militanti ubili njegova voljenog djeda. Cijela je obitelj Modrić nakon toga živjela u izbjeglištvu.

No, unatoč svim teškoćama, to nije zaustavilo ambicioznog dječaka da postane jedan od najboljih igrača na planetu i u dobi od 33 godine globalna superzvijezda. Proglašen je najboljim igračem svijeta, prekinuvši tako desetljeće vladanja Cristiana Ronalda i Lionela Messija.

Dana 8. prosinca 1991. godine, tijekom hrvatskog rata za neovisnost, paravojne srpske postrojbe ušle su u selo Modrići, u zadarskom zaleđu i izazvale užas među hrvatskim obiteljima koje nisu pobjegle iz sela.

Nikad neće zaboraviti što se dogodilo voljenom mu djedu

Jedan od onih koji su uhvaćeni bio je Luka Modrić stariji, koji je hodao puteljkom dok je vodio blago na ispašu. Naišao je na skupinu Srba koji su ga brutalno pogubili zajedno s još petero mještana. Ideja je bila poslati poruku ostalim Hrvatima u selu Modrići da moraju otići sa svojih ognjišta, a nakon toga su opljačkali njihovu kuću", piše autor teksta Jon Boon i tako vrlo detaljno opisuje Lukino teško djetinjstvo, kao i ono što se dogodilo u selu Modrići.

"Nakon djedove smrti, njegovi su roditelji bili prisiljeni napustiti svoj dom i smjestili su se u prognanički hotel Iz u Zadru. To je nadahnjujuća priča o putu do uspjeha koja svjedoči o predanosti i odlučnosti četverostrukog pobjednika Lige prvaka u svjetlu strašne tragedije. Upravo u tom ratnom odrastanju, tragediji, svemu što se dogodilo u ratu, izbjeglištvo, sve ga je karakterno očvrsnulo, ojačalo, mentalno osnažilo i od tud dolazi snaga Luke Modrića", navodi se u tekstu The Suna.