ŠEF CRNO CRVENIH /

Luka Modrić novom objavom zapalio Italiju: Poslao je jasnu poruku svima u Milanu

Luka Modrić novom objavom zapalio Italiju: Poslao je jasnu poruku svima u Milanu
×
Foto: Alessio Morgese/dppi/shutterstock Editorial/profimedia

Fanovi su mu u komentarima čestitali na još jednoj maestralnoj partiji

3.11.2025.
12:13
Sportski.net
Alessio Morgese/dppi/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski nogometni maestro Luka Modrić još jednom je pokazao svoju neuništivu strast prema novom domu, crveno crnom dijelu Milana. Kapetan Vatrenih očito uživa u novom poglavlju svoje briljantne karijere, a svoju radost podijelio je s milijunima pratitelja.

Na seriji fotografija vidimo Modrića u prepoznatljivom crveno-crnom dresu Milana s brojem 14, uhvaćenog u žaru borbe na terenu. Uz fotografije je na talijanskom jeziku napisao: "Grande vittoria della squadra! Avanti insieme! ForzaMilan", što u prijevodu znači: "Velika pobjeda momčadi! Naprijed zajedno! Naprijed Milan". Ovom porukom jasno je dao do znanja koliko mu znači uspjeh u novom okruženju.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luka Modric (@lukamodric10)

Ova objava dolazi dan nakon važne utakmice Serie A protiv Rome. Podsjetimo, nakon legendarne trinaestogodišnje ere u Real Madridu, Modrić je ovog ljeta kao slobodan igrač potpisao za talijanskog velikana. Iako je nedavno proslavio 40. rođendan, kapetan hrvatske reprezentacije i dalje igra na vrhunskoj razini te je postao ključni igrač u veznom redu Milana.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr!

Reakcije navijača nisu izostale. Fanovi su mu u komentarima čestitali na još jednoj maestralnoj partiji. "Još jedna majstorija", "Forza Diavolo", samo su neke od poruka podrške, dok su neki obožavatelji s nostalgijom komentirali njegovu privrženost novom klubu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

MilanLuka ModrićInstagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠEF CRNO CRVENIH /
Luka Modrić novom objavom zapalio Italiju: Poslao je jasnu poruku svima u Milanu