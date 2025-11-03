Luka Modrić novom objavom zapalio Italiju: Poslao je jasnu poruku svima u Milanu

Hrvatski nogometni maestro Luka Modrić još jednom je pokazao svoju neuništivu strast prema novom domu, crveno crnom dijelu Milana. Kapetan Vatrenih očito uživa u novom poglavlju svoje briljantne karijere, a svoju radost podijelio je s milijunima pratitelja.

Na seriji fotografija vidimo Modrića u prepoznatljivom crveno-crnom dresu Milana s brojem 14, uhvaćenog u žaru borbe na terenu. Uz fotografije je na talijanskom jeziku napisao: "Grande vittoria della squadra! Avanti insieme! ForzaMilan", što u prijevodu znači: "Velika pobjeda momčadi! Naprijed zajedno! Naprijed Milan". Ovom porukom jasno je dao do znanja koliko mu znači uspjeh u novom okruženju.

Ova objava dolazi dan nakon važne utakmice Serie A protiv Rome. Podsjetimo, nakon legendarne trinaestogodišnje ere u Real Madridu, Modrić je ovog ljeta kao slobodan igrač potpisao za talijanskog velikana. Iako je nedavno proslavio 40. rođendan, kapetan hrvatske reprezentacije i dalje igra na vrhunskoj razini te je postao ključni igrač u veznom redu Milana.

Reakcije navijača nisu izostale. Fanovi su mu u komentarima čestitali na još jednoj maestralnoj partiji. "Još jedna majstorija", "Forza Diavolo", samo su neke od poruka podrške, dok su neki obožavatelji s nostalgijom komentirali njegovu privrženost novom klubu.

