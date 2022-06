Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je protiv Francuske 1-1 (0-0) na splitskom Poljudu, u drugom nastupu ovosezonske Lige nacija. Za obje momčadi to je prvi osvojenih bod u skupini.

Odigrala je Hrvatska znatno bolje nego protiv Austrije na premijeri. Bila je bolja u brojnim periodima ovog susreta gdje su oba gola postignuta u drugom dijelu. U 52. minuti je Rabiot pogodio za francusko vodstvo, ali je u 83. izjednačio Andrej Kramarić golom iz jedanaesterca.

Nastavljena je time dominacija Francuza u utakmicama protiv Hrvatske. Osim onih najtežih poraza u polufinalu SP-a 1998. te finala 2018. godine, u prošlosezonskoj Ligi nacija Francuska je u oba dvoboja bila bolja od Hrvatske. Bila je ovo deveta međusobna utakmica i Hrvatska je treći put izvukla remi. Šest utakmica dobila je Francuska.

Pohvalio se dresovima na Instagramu

Bila je to ujedno i 150. utakmica Luke Modrića u dresu reprezentacije i dobio je prigodan poklon od HNS-a, uokvireni dres s brojem 150.

"Fenomenalan osjećaj, sretan sam i ponosan zbog 150. nastupa s Hrvatskom. To nisam stvarno očekivao, tu brojku. Hvala publici na prekrasnoj podršci i onom transparentu, to je bilo za naježiti se", rekao je i zatim otkrio kako su ga Francuzi šokirali gestom nakon utakmice. "Deschamps mi je dao francuski dres s brojem 150, iznenadili su me", rekao je Luka, da bi se drugi dan pohvalio tim dresom na svom Instagramu.

Dakako, Modrić se pohvalio i dresom hrvatske reprezentacije koji su mu dali Stipe Pletikosa i Marijan Kustić, a ispod te objave u komentarima su mu se javili mnogi slavni nogometaši.

Benzema mu je napisao: "Kralju. Mateo Kovačić je napisao kratko: "Kapetane". Marcelo je napisao: "Najbolji na svijetu"...