"Luka Modrić želi ostati u Real Madridu, odlučuje između "da ili da". On želi nastaviti, 100%. Prihvaća sporednu ulogu i ne mari za novac. On je sretan. Sada sve ovisi o Real Madridu", objavio je madridski list AS.

Modrić igra za Real Madrid od ljeta 2012., a ugovor mu istječe za mjesec i pol dana i oko njegove budućnosti u klubu vlada velika neizvjesnost. S 25 osvojenih naslova najtrofejniji je igrač u povijesti Real Madrida, zajedno s Nachom, Karimom Benzemom, i Marcelom.

U ponedjeljak je najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romanoobjavio da će se sve oko modrićeve budućnosti u Realu znati ovaj tjedan.

"Pred nama je ključni tjedan za nekoliko igrača Real Madrida koji će odlučiti o svojoj budućnosti. Ključni sati. Kao što je jučer objavljeno, slučajevi Tonija Kroosa i Luke Modrića još uvijek su otvoreni — unatoč prethodnim planovima u ožujku, još uvijek se sve može dogoditi. Uskoro više", objavio je Romano.

Prošloga vikenda, na proslavi naslova prvaka Španjolske u Madridu navijači su mu skandirali "Luka, ostani!"