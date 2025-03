Modrić spomenuo Mbappea: 'Može osvojiti nekoliko Zlatnih lopti'

Hrvatska večeras od 20:45 u Parizu igra uzvratnu utakmicu protiv Francuske u četvrtfinalu Lige nacija. U prvom susretu na Poljudu Vatreni su slavili s 2:0, a uoči uzvrata hrvatski kapetan Luka Modrić dao je veliki intervju za francusku televiziju TF1.

Naravno da se u intervjuu dotaknuo i svog klupskog suigrača Kyliana Mbappea s kojim je imao mali incident na utakmici u četvrtak. Francuz je krenuo u prodor prema golu, a dok je bio u hrvatskom šesnaestercu Modrić je uklizao i izbio mu loptu u korner. Mbappe je tu pokušao iznuditi kazneni udarac, a Modrić je brzo otrčao do njega i prigovorio mu. Ipak, kako on sam kaže, među njima nema zle krvi:

"To su uobičajene situacije na utakmicama. Nakon ove smo se šalili. Nije to bilo ništa posebno" - rekao im je Modrić, a francuske novinare zanimalo je i kakav dojam Luka ima o Mbappeu: "Mbappe je jedan od najboljih nogometaša svijeta. Čini se da sve što radi uspijeva bez muke. To se jako rijekto viđa. Najviše me impresionira njegova osobnost. On je nevjerojatan dečko. Jako ponizan i uvijek spreman na šalu."

Onda se dotaknuo i igara svog suigrača od prošlog tjedna: "Izvana se čini da mu ovo nije najbolja sezona, iako je već postigao 30 golova. Kad bi mogao osvojiti Zlatnu loptu? Neka samo nastavi onako kao što sada radi, a to je da pomaže Realu osvajati naslove. Siguran sam da će onda biti među favoritima da osvoji ne jednu, nego nekoliko Zlatni lopti."

