SNOVI SE OSTVARUJU / Luka je 2008. vodio za ruku 10-godišnjeg Lovru koji je u jednom trenutku čak i sudbonosno namignuo, a jučer mu je trčao u zagrljaj

Sad iz ove perspektive, 14 godina poslije, za Lovru Majera taj dan bio je sudbonosan. U Maksimiru 7. svibnja 2008., u prvoj utakmici finala Kupa Dinamo - Hajduk, Luka Modrić je držao za ruku malog Lovru Majera prilikom izlaska na teren, malog ali talentiranog Lovru koji, kao da je svojim namigavanjem u kameru znao što će se dogoditi u budućnosti, kao da je poručio: "Samo čekajte, vidjet ćete jednog dana, igrat ću s njim".... Na tribine je 15.000 ljudi došlo pozdraviti dinamovce koji su izašli s majicama "Šampioni 2008.", Luka među prvima, a u pretposljednjoj utakmici do centra ga je dopratio nasmiješeni 10-godišnji Majer, tad član Dinamove omladinske škole. Uvijek slijedi svoje snove", napisao je Lovro Majer svjedobno na Instagramu uz nekoliko fotografija tih trenutaka, nezaboravnih. Sad legendarnu fotografiju malog Lovre i Luke 2008. snimio je, inače, "japanski purger" Yasuyuki Nagatsuka, fotoreporter i novinar koji je godinama živio u Zagrebu. Radio je za jedan hrvatski sportski portal i fotografirao utakmice za njih, a 2019. godine došao je u Zagreb napraviti intervju s Danijem Olmom. Kako je dobro poznat među hrvatskim novinarima, ali i sportašima, tad je upoznao i Majera, koji je u to vrijeme igrao za Dinamo. Majer se fotografirao s njim i dao mu potpisani dres, a Yasuyuki mu je želio nekako uzvratiti. Kopao je po svojoj arhivi i naletio na tu fotografiju, objavio ju je na Instagramu s upitnikom te označio Majera i Modrića, a Majer mu se uskoro javio i potvrdio kako je to on, a ostalo je povijest, javlja Gol.hr. "Želio sam mu nekako zahvaliti za dres i objavio tu fotografiju prije tri godine, kad sam bio u Zagrebu. Kad je zabio za Maltu, hrvatski mediji su je pronašli i objavili po gotovo svim novinama", ispričao je za spomenuti portal jedan od najpoznatiji Japanaca u Hrvatskoj, koji se u međuvremenu vratio u Tokio, danas radi kao freelancer, a na utakmici protiv Danske radio je reportažu za jednu japansku televiziju. Prije dvije godine Lovro je ispričao kako se tada osjećao... "Kad su nam rekli da ćemo istrčati na finale, bio sam uzbuđen, a kad sam shvatio da ću biti s Lukom, mojoj sreći nije bilo kraja. Još danas se sjećam svakog detalja. I Luka je osjetio koliko mi znači izlazak s njime na travnjak pa me ohrabrio i rekao mi da se opustim. Sjećam se da je Dinamo bio sjajan i da smo pobijedili 3-0 u toj utakmici". Zanimljivo, ali u sastavu Dinama je tada bio još jedan današnji reprezentativac Dejan Lovren, a nakon uzvrata na Poljudu osvojili su dinamovci Rabuzinovo sunce na penale. Na Malti je prvi put Luka Modrić zaigrao sa svojim idolom, zabio i dva gola, a treći u četvrtak protiv Danske u Ligi nacija. Dvije minute nakon što je Eriksen izjednačio, Lovro je pokazao kakvu ljevicu ima. Luka Modrić potrčao mu je u zagrljaj.