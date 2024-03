Hrvatska nogometna reprezentacija nastupit će na prijateljskom turniru u Kairu, a uoči odlaska na svojevrsni 'team building' pred ljetnje Europsko prvenstvo pred novinare su izašli Martin Erlić i Luka Ivanušec.

"Ozljeda je iza mene, nema više nikakvih problema i polako se vraćam u formu. Izgubio sam dva mjeseca, došao sam u klub i počeo se privikavati na ritam, treninge, ekipu pa se to dogodilo. Ali, Bogu hvala, to je iza mene i idemo naprijed. Osjećam se dobro, dobivam više konstante i bolje se razumijem sa suigračima", rekao je Luka Ivanušec o Feyenoordu pa nastavio:

"PSV je jako dobar, ne prosipaju bodove. Bitno je da mi zadržimo drugo mjesto koje vodi direktno u Ligu prvaka, gdje smo igrali jako dobro ove sezone, kao i u Europskoj ligi, probat ćemo osvojiti i Kup."

Prebacio se fokus novinarskih pitanja na hrvatsku reprezentaciju.

"Iako je team building, nećemo zanemariti rezultat. Idemo odigrati što bolje da atmosfera ostane dobra kao što je sad i da puni samopouzdanja nastavimo prema Euru."

Dobio je Ivanušec i pitanje o stranim sucima u HNL-u, odnosno Danielu Siebertu koji će suditi derbi između Hajduka i Dinama.

"Ljudi su donijeli takvu odluku da će stranac suditi neutralnije ili ne znam što. Ne znam koliko je potrebno jer mislim da su naši suci jako dobri, nemam neko posebno mišljenje. Suci su završili školovanje da budu suci i da mogu dobro odraditi posao."

Ivanušeca je pred kamerama zamijenio Erlić.

"Bila je ozljedica lože, ali Bogu hvala to se zaliječilo. Ove tri utakmice odigrao sam maksimalnu minutažu, vraćam se u staru formu i to me veseli. Treba odraditi najbolje moguće nadolazeće utakmice pa ćemo vidjeti sve na ljeto. Ali želim razmišljati o reprezentaciji, o klubu kad se vratim, da odradim maksimalno svoj posao samo da ostanemo u Serie A. Svako okupljanje reprezentacije me veseli, sretan sam što sam tu i što sam s dečkima. Idemo dvije utakmice spremiti kako treba. Druženje, zabava, ali trebamo shvatiti ozbiljno - neki će dobiti minutažu i trebaju se dokazati", rekao je pa zaključio:

"Sigurno da treba malo opuštanja u smislu treninga i druženja s ekipom, ali moramo ovo shvatiti ozbiljno."