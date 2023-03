Od daleke 2011. godine trener Atletica je 52-godišnji Argentinac Diego Simeone, no glasnije no ikada se ove sezone priča o odlasku najplaćenijeg trenera na svijetu iz kluba. U nekoliko posljednjih sezona došlo je do rezultatskog pada Atletica koji se nastavio i u aktualnoj sezoni.

U skupini ovosezonske Lige prvaka s Portom, Club Bruggeom i Bayerom posljednje je mjesto zauzeo Atletico, a u La Ligi je trenutačno četvrti i bori se kako bi ostao u krugu četiri najbolje momčadi u prvenstvu čime bi osigurao i iduće sezone nastup u Ligi prvaka.

No, Atletico više nije ni izbliza konkurentan Realu i Barceloni na duge pruge, a mediji najavljuju da bi momčad trebao razbuditi također 52-godišnjak Luis Enrique.

Nakon lošeg rezultata na Svjetskom prvenstvu, kojem je domaćin bio Katar, Luis Enrique je napustio izborničko mjesto Španjolske. Ranije u trenerskoj karijeri je vodio Romu, Celtu i Barcelonu, a još uspješniju igračku karijeru je počeo u rodnom Gijonu kao igrač Sportinga, dok je potom zapaženo igrao i za Real i za Barcelonu.