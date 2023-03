Hajduk je porazom od Dinama 4-0 izgubio korak s Plavima u utrci za naslov prvaka Hrvatske.

Nada za trofej baš kao i prethodne sezone ostaje im u Hrvatskom kupu.

U dokumentarnoj emisiji Labirint građani Splita otkrivali su koliko Hajduk utječe na njihov život.

Denis Martić tako je otkrio da se sigurno ne bi ženio da mu je žena rekla da ima nešto protiv Hajduka.

"Da mi netko ponudi da Hajduk bude prvi ili Eurojackpot, više bih volio da Hajduk bude prvi", otkrio je.

Potom je ispričao i da je izbacio dijete iz kuće koje je istaknulo su Dinamo i Hajduk isti u međunarodnim utakmicama.

"Kad mu je punac, kad je bio mali, rekao da, kao, to je isto Dinamo i Hajduk kad igraju u Europi, ovo, ono.. I onda je on došao meni doma i rekao: 'Tata, to ti je isto, Hajduk i Dinamo'. Tad sam ga uhvatio za ruku, izveo ga van iz stana i rekao: 'E, kad ti je isto, evo ti. I zaključao sam vrata. U početku je mislio da se zafrkavam. Ali, kad je vidio da ja ne otvaram, počeo je vikati: 'Tata, tata, molim te, pusti me, nije isto, nije isto'… I ja mu govorim, evo, vidiš kako se uči. Tako da smo to riješili odmah, dok su bili sitni, i jedan i drugi. I zna se tko je tko i tko je što."