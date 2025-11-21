Gattusu stiže neočekivana pomoć: 'Ja sam na sebe prolio puno više ključalog ulja'

U ždrijebu europskog doigravanja koji će odlučiti preostale četiri europske reprezentacije koje će ići na SP 2026. Italija je za protivnika dobila Sjevernu Irsku.

Bivši izbornik 'Azzurra' i sadašnji trener Juventusa Luciano Spaletiti rekao je da je spreman pomoći reprezentaciji i izborniku Gennaru Gattusu dok se pripremaju za doigravanje.

Spaletti je govorio o Italiji na konferenciji za medije uoči utakmice Juventusa i Fiorentine.

"Na sebe sam prolio puno više ključalog ulja nego što su mi pripisali. Nema smisla više prebirati po istim raspravama. Po mom mišljenju, bilo je jasno kakav je put pred nama i, sve u svemu, još smo u borbi da ostvarimo cilj", rekao je Spaletti i zaključio:

Imamo jako dobru reprezentaciju, moramo podržati igrače i izbornika. Sve ostale priče su stvari koje ih mogu samo ometati. Ono što mi možemo uraditi je da im pokažemo brigu i damo podršku. Stalo mi je do ovih igrača i do Gattusa, zaslužuju da budem uz njih."

