"Francuski prvoligaš Rennes ima velika očekivanja od Europa konferencijske lige, a uvelike za to zaslužan je hrvatski nogometaš Lovro Majer koji je svojim nogometnim izvedbama dostojnim "umjetnika", piše agencija France Presse.

U četvrtak Rennes dočekuje Vitesse Arnhem

Rennes u četvrtak kod kuće dočekuje nizozemski Vitesse Arnhem, a već je sada na vrhu skupine sa deset bodova.

Francuskom je klubu dovoljan samo bod da se kvalificira u sljedeći krug, ali pobjeda bi sigurno jamčila prvo mjesto što izravno znači i osminu finala, ovisno o rezultatu kojeg ostvari Tottenham koji je drugi sa sedam bodova.

Uspjeh bi u svakom slučaju dao prednost Bretoncima prije zadnjeg susreta u grupi za 15 dana protiv Spursa u Londonu.

Krajem rujna u prvoj utakmici u Arnhemu Rennes je slavio sa 2-1. To je bilo na početku uspona forme crveno-crnih koji nisu bili konstantni na početku, no sada su bez poraza već dva mjeseca u zadnjih 11 utakmica.

Majer došao iz Dinama za 12 milijuna eura

Majer je došao krajem kolovoza za 12 milijuna eura, no nije odmah zaigrao zbog ozljede, no nakon toga je uhvatio ritam s dobro uigranom momčadi. Prema pisanju stranih nogometnih i ostalih sportskih medija, Majer je u posljednje tri utakmice u kojima je nastupio zabio dva gola, kombinirano gledajući reprezentaciju Hrvatske (Malta) i Rennes.

Nakon nekoliko igara u listopadu, kada je samo dva puta zaigrao u početnom sastavu bila su dovoljna da ga se zapazi. U utakmicama protiv Mure (1-0) i protiv Lyona (4-1), divljenje su izazvale njegova tehnička lakoća, dodir s loptom, elegancija i inspirativna dodavanja. Francuski mediji, kao i španjolski AS, apostrofirali su Majera kao Lukinog nasljednika...

Pogotovo jer je učinkovit: njegova ljevica je asistirala Loïcu Badéu kod gola za pobjedu protiv Mure, a imao je prste i u tri od četiri gola protiv Lyona.

A sve je to potvrdio u subotu protiv Montpelliera (2-0) kada se opet našao u prekrasnoj akciji nakon koje je upisao svoj prvi gol u dresu crveno-crnih.

"Lako je igrati s njim, on osjeća nogomet", kazao je Benjamin Bourigeaud.

'Lovro je vrhunski nogometaš'

"Lovro je vrhunski nogometaš", ističe Flavien Tait koji igra zajedno s hrvatskim reprezentativcem u veznom redu Rennesa.

"On samo igra. Kada je potrebno nešto odigrati sa samo jednim dodirom, on je to sposoban to učiniti. Kada ga treba zadržati, može to i tada", objasnio je trener Rennesa Bruno Genesio, hvaleći Majerov "izuzetan opseg igre" sa 12 do 13 km pretrčanih na svakoj utakmici.

Što se tiče navijača, i s njihove strane već uživa veliku ljubav. Oduševljene poruke dijele se na društvenim mrežama, a navijači skandiraju njegovo ime na Roazhon Parku.

Zanimljivo, ali na društvenim mrežama osvanula je reklama na prvu francusku nogometnu ligu s najvećim zvijezdama iste, a u društvu zvijezda Messija, Mbappea, Verrattija i ostalih nalazi se i lik Lovre Majera.

"Uspoređuju ga s Messijem, Mbappeom i Verattijem", stoji u objavi na Twitteru.