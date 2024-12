Kranjčevićeva na proljeće kreće u renovaciju, evo gdje će Lokomotiva završiti sezonu

Lokomotiva i Dinamo odigrat će u subotu od 15 sati vjerojatno posljednju međusobnu utakmicu na Kranjčevićevoj u ovom ruhu u kakvoj je znamo.

U proljeće kreće gradnja novog stadiona, a Lokomotiva koja je gost na tom stadionu morat će naći novi dom. Čini se da je i to riješeno te će Lokosi sezonu HNL-a završiti na Maksimiru. 24 sata prenose kako je održan sastanak na kojem su sudjelovali predsjednik uprave Dinama Zvonimir Manenica i član uprave Darko Podnar te član IO-a Lokomotive, Dennis Gudasić. Dogovoreno je kako će Lokomotiva igrati na Kranjčevićevoj dokle god to bude moguće, pretpostavlja se do 1. ožujka, a onda će preostale domaće utakmice do kraja sezone odigrati na Dinamovom stadionu. To bi bilo sedam utakmica, a onda će se vidjeti što sljedeće sezone. Najizglednija je opcija da Lokomotiva koristi neki od stadiona zagrebačkog predgrađa.

Lokomotiva će s tom odlukom morati požuriti jer HNS-ovo licenciranje stadiona za sljedeću sezonu kreće već u siječnju.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomašević odgovorio 'gdje je zapelo' sa stadionom u Kranjčevićevoj: 'Imamo komplikaciju'

