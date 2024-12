Boysi se oglasili i pozvali sve navijače u Kranjčevićevu, spremaju i nešto što dugo nismo vidjeli

Dinamo u subotu čeka utakmica protiv gradskog rivala Lokomotive koja se igra na stadionu u Kranjčevićevoj ulici koja uskoro očekuje svoje novo zdanje.

Bad Blue Boysi na svojem su Telegram kanalu pozvali sve na utakmicu istaknuvši važnost utakmice, ne samo zato jer je Dinamu nasušno potrebna pobjeda, već će ovo, po svemu sudeći, biti posljednja Dinamova utakmica na ovom izdanju Kranjče. "Rijetko kad je Dinamu bila potrebna podrška s tribina kao u ove dvije preostale utakmice do zimske pauze. Brojne ozljede, loši rezultati u domaćem prvenstvu i bodovni zaostatak za rivalima trebali bi biti najveći mogući motiv za nas da sutra ispunimo prvo istok, a onda i zapad Kranjče! Ovo je, po svemu sudeći, posljednja utakmica na ovom stadionu prije obnove pa je to samo dodatni motiv za sve navijače Dinama da sutra dođu i podrže naš klub i igrače u ovoj vrlo važnoj utakmici. Od 13 sati se skupljamo ispred Doma sportova odakle ćemo u korteu prošetati do "ulice pjesnika". SVI NA KRANJČU!", napisali su Boysi i pozvali svoje članove i sve simpatizere Dinama na utakmicu.

Boysi su tako najavili utakmicu, ali i nešto što već dugo nismo vidjeli na zagrebačkim ulicama, Boysi pripremaju korteo, navijačku procesiju od Doma sportova do Kranjčevićeve i zagrebačke ulice ponovno će grmjeti.

