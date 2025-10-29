Lokomotiva bez milosti: Trećeligaš iz Varaždina izdržao sat vremena, a onda potop

Nogometaši Lokomotive očekivano su prošli osminu finala Hrvatskog kupa, na maksimirskom su stadionu kao domaćini svladali trećeligaša Varteks s 4-0 (0-0).

Dugo su se gosti iz Varaždina uspješno branili te su čuvali 0-0, ali su posustali u samoj završnici. Prvi pogodak je postigao Marko Vešović u 73. minuti, dok je potom tri pogotka za konačnih 4-0 dao Aleks Stojaković u 77., 87. i 89. minuti.

Od početka je Lokomotiva dominirala, pogotovo u posjedu, ali dosta je teško favorizirani domaćin dolazio do pravih prilika. Konkretnije se počelo igrati tek od početka drugog poluvremena te je u 49. minuti najbolju šansu za Lokomotivu imao Antolić. Nekoliko minuta kasnije na drugoj je strani kontrirao Kanceljak, ali gosti iz Varaždina ipak nisu kreirali šok na Maksimiru.

Najbolju šansu Lokomotiva je stvorila u 67. minuti. Ubačaj Pajača na samo dva metra udaljenosti od gostujućih vrata dočekao je Vasilj, ali je majstorski reagirao gostujući vratar Herceg i spriječio vodstvo Lokomotive.

Domaćin je ipak poveo u 73. minuti nakon vrlo slične akcije. Ubačaj s lijeve strane dočekao je Vešović i loptu pospremio udarcem glavom u mrežu za 1-0. Utakmica je odlučena u 77. minuti kada je Lokomotiva opet prošla po lijevoj strani. Asistencija Pajača završila je kod Stojakovića koji je lako pospremio loptu u mrežu za 2-0.

Gostujući pad se nastavio pa je Varteks u 79. minuti ostao s igračem manje nakon isključenja Kanceljaka, a do kraja je Stojaković postigao nova dva gola, u 87. i 89. minuti za konačnih 4-0.

Nogometaši Hajduka nakon velikog su mučenja izborili prolaz u četvrtfinale Hrvatskog kupa, u Vinkovcima su nakon izvođenja jedanaesteraca s 4-2 pobijedili Cibaliju.

Premda je Hajduk bio bolji tijekom 120 minuta niti jednom se mreža nije zatresla pa se o ukupnom pobjedniku odlučivalo izvođenjem jedanaesteraca. Splićani su bili bolji tijekom udaraca s bijele točke s 4-2. Za Hajduk su pogađali Šego, Pukštas, Durdov i za kraj Guillamon, dok su kod domaćina jedini precizni bili Boban i Vukić. Vratar Hajduka Toni Silić je obranio udarac Mišića, dok je Sopić pucao preko vrata. Domaći golman Marko Galić jedino je obranio 'panenku' Almene.

Četvrtfinale su ranije izborili Gorica i Slaven Belupo. Velikogoričani su s uvjerljivih 6-0 pobijedili Rudeš u gostima zabivši po tri pogotka u svakom poluvremenu. Strijelci su bili Pavičić u trećoj, Kavelj u 34., Pozo u 41., Čuić u 55. iz jedanaesterca, Bakić u 80. i Gashi u 92. minuti.

Slaven Belupo je također slavio u gostima, u Bijelom Brdu je bio bolji od BSK-a s 3-0. Gosti su poveli golom Filipovića u sedmoj minuti, dok su slavlje Slaven Belupa potvrdili Mitrović u 55. i Caimacov u 93. minuti.

Kurilovec i Istra 1961 će svoj dvoboj odigrati 5. studenoga. Karlovac 1919 i Dinamo igraju 19. studenoga, dok će se za četvrtfinale 3. prosinca boriti Mladost Ždralovi i Rijeka te u derbiju ove faze natjecanja Varaždin i Osijek.

