Kraj crnog niza na Anfieldu: Liverpool konačno stigao do pobjede

Kraj crnog niza na Anfieldu: Liverpool konačno stigao do pobjede
Foto: Peter Byrne/pa Images/profimedia

Liverpool je skočio na treće mjesto s 18 bodova, koliko ima i Bournemouth koji će u nedjelju gostovati kod Man Cityja

1.11.2025.
23:01
Hina
Peter Byrne/pa Images/profimedia
Nogometaši Liverpoola prekinuli su niz od četiri uzastopna poraza u engleskom prvenstvu domaćim 2-0 uspjehom protiv Aston Ville u susretu 10. kola.

Salah (45+1) je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena iskoristio poklon gostujućeg vratara Martineza za prvi gol, da bi se u nastavku udarac Gravenbercha (58) odbio od bloka braniča Aston Ville i završio u mreži.

Ovom pobjedom Liverpool je skočio na treće mjesto ljestvice sa 18 bodova, koliko ima i drugi Bournemouth koji će u nedjelju gostovati kod Manchester Cityja, dok mu vodeći Arsenal bježi sedam bodova.

Aston Villa je ostala 11. sa 15 bodova.

Standings provided by Sofascore

LiverpoolPremier Liga
