Kraj crnog niza na Anfieldu: Liverpool konačno stigao do pobjede

Nogometaši Liverpoola prekinuli su niz od četiri uzastopna poraza u engleskom prvenstvu domaćim 2-0 uspjehom protiv Aston Ville u susretu 10. kola.

Salah (45+1) je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena iskoristio poklon gostujućeg vratara Martineza za prvi gol, da bi se u nastavku udarac Gravenbercha (58) odbio od bloka braniča Aston Ville i završio u mreži.

Ovom pobjedom Liverpool je skočio na treće mjesto ljestvice sa 18 bodova, koliko ima i drugi Bournemouth koji će u nedjelju gostovati kod Manchester Cityja, dok mu vodeći Arsenal bježi sedam bodova.

Aston Villa je ostala 11. sa 15 bodova.

