Nezapamćena kazna: Savez nogometnu zvijezdu šalje na terapiju!

"Zbog mog neprihvatljivog ponašanja klub me kaznio. Tražio sam klub da donira novac Grupi koja podržava obitelji tragedije na Hillsboroughu zbog neugodnosti koje sam stvorio Liverpoolovim navijačima i Ivanoviću", napisao je Suarez putem Twittera.

Visina novčanog iznosa kojim je Suarez kažnjen zasad nije poznata, a prijeti mu i naknadna kazna Engleskog nogometnog saveza.

U međuvremenu su iz FA-a Suarezu preporučili terapiju za kontrolu bijesa, što je postupak kakav od strane nekog Saveza još nije zabilježen.

"Nema sumnje u njegove nogometne sposobnosti i zato je tako razočaravajuće i neugodno kada sam sebe iznevjeri. Moramo poraditi napornije na kontroli bijesa. Obučili smo stručne savjetnike na ovom području i ponudit ćemo njihove usluge Liverpoolu i igraču da pokušaju popraviti stvari", objasnio je izvršni direktor FA-a Gordon Taylor.

Liverpoolov izvršni direktor Ian Ayre tvrdi kako nikome u vrhu kluba nakraj pameti ne pada eventualna prodaja Suareza.

"Niti govora. Mi ćemo raditi na njegovoj disciplini, ali ga sigurno nećemo prodati. On je vrlo važan igrač za naš klub i vrlo je popularan među suigračima. Fantastičan je igrač, vrhunski strijelac i posjeduje sve one igračke karakteristike kakve želimo vidjeti kod napadača našeg kluba. Prošlog ljeta je potpisao novi, četverogodišnji ugovor i mi želimo da ga odradi do kraja. Jedino ga moramo vratiti na pravi put što se tiče njegovog ponašanja, a tu će glavnu ulogu odigrati naš menadžer Brendan Rodgers."