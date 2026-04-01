Svijet bruji o onome što se dogodilo u Zenici: 'Tužan sam, ne mogu vjerovati'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u utorak Italiju 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a Talijani su ostali bez nastupa na Mundijalu treći put zaredom.

Poraz Italije, koja je ušla kao veliki favorit u dvoboj u Zenici, iznenadio je nogometni svijet, a jedan od onih koji je bio jako razočaran takvim rasplatom bio je izbornik reprezentacije Argentine Lionel Scaloni.

"Tužan sam zbog onog što se dogodilo Italiji. Imam korijene u toj zemlji, igrao sam tamo, to je naša bratska zemlja i vole nas. Argentini se ne sviđa to što oni ne igraju na Svjetskom prvenstvu", izjavio je Scaloni.

Bosna i Hercegovina će u svom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini B, u koju su smješteni Kanada, Katar i Švicarska.

POGLEDAJTE VIDEO: Rodna kuća Diega Maradone pretvorena je u pučku kuhinju