STIŽU REAKCIJE /

Svijet bruji o onome što se dogodilo u Zenici: 'Tužan sam, ne mogu vjerovati'

Svijet bruji o onome što se dogodilo u Zenici: 'Tužan sam, ne mogu vjerovati'
Foto: Emmanuele Mastrodonato/Zuma Press/Profimedia

Italija treći put zaredom neće nastupiti na Svjetskom prvenstvu

1.4.2026.
9:53
M.G.
Emmanuele Mastrodonato/Zuma Press/Profimedia
Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u utorak  Italiju 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a Talijani su ostali bez nastupa na Mundijalu treći put zaredom.

Poraz Italije, koja je ušla kao veliki favorit u dvoboj u Zenici, iznenadio je nogometni svijet, a jedan od onih koji je bio jako razočaran takvim rasplatom bio je izbornik reprezentacije Argentine Lionel Scaloni.

Foto: JUAN MABROMATA/AFP/Profimedia

"Tužan sam zbog onog što se dogodilo Italiji. Imam korijene u toj zemlji, igrao sam tamo, to je naša bratska zemlja i vole nas. Argentini se ne sviđa to što oni ne igraju na Svjetskom prvenstvu", izjavio je Scaloni.

Bosna i Hercegovina će u svom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini B, u koju su smješteni Kanada, Katar i Švicarska.

POGLEDAJTE VIDEO: Rodna kuća Diega Maradone pretvorena je u pučku kuhinju

 

Lionel ScaloniBosna I HercegovinaItalijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
