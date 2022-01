Ponajbolji nogometaš svijeta Lionel Messi odlučio je zimski odmor prije nastavka sezone provesti u Barceloni, a njegov dolazak izazvao je veliku pažnju španjolskih medija.

To je bio prvi njegov dolazak nakon što je ovoga ljeta napustio nogometni klub Barcelonu, u kojoj je proveo cijelu karijeru, i otišao u francuski PSG.

Messi je u Barceloni u ponedjeljak bio na večeri s bivšim suigračem i trenerom Barce Xavijem Hernandezom te kapetanom katalonskog kluba Sergijom Busquetsom i dokapetanom Jordijem Albom.

Kada se pročulo s kim je Messi bio na večeri, to je pokrenulo brojna nagađanja da bi se mogao vratiti u Barcu, no to je stvarno teško očekivati.

Messija su ispred restorana dočekali brojni fanovi i on je nakon večere spremno dijelio autograme.

