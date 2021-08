Vijest da Lionel Messi napušta svoju "voljenu" Barcelonu nakon više od 20 godina odjeknula je sportskim svijetom. Čudesni Argentinac već je duže vrijeme nezadovoljan u Barci, ljut je na upravu kluba koja nije dovela adekvatne zamjene za neke bivše velike igrače kako bi se oživjela igra momčadi, a dolazak Nizozemca Ronalda Koemana na klupu Blaugrane nije nagovorio Messija na ostanak po isteku ugovora.

'Svi jako dobro znaju da nikad neću napustiti Barcelonu'

No, vrijedi se prisjetiti kako je nekad govorio Lionel Messi, jedan od najvećih nogometaša ikad, o svom odlasku iz Barcelone. Na društvenim mrežama pojavile su se nekadašnje izjave Argentinca o tome. Dodajmo da se dva kluba najviše povezuju s Messijem, PSG i Man City.

"Svi jako dobro znaju da nikad neću napustiti Barcelonu. Ako se to ikad dogodi, to će biti jer su me potjerali, a ne zbog toga što sam ja tako odlučio. Tako da, ostanite mirni, ja sam uvijek govorio da je Barcelona moj dom", istaknuo je Messi 2012.

Messi je, pak, prije tri godine o eventualnom odlasku u City rekao:

"Gdje bi mi to na svijetu bilo bolje nego u Barceloni? Ovdje sam u najboljem klubu na svijetu, u jednom od najljepših gradova svijeta, obitelj mi ovdje uživa, a djeca su se vezala za ovu sredinu i u njoj stekla prijatelje. Ne osjećam nikakvu potrebu za promjenom. Ne mogu zamisliti da doista razmišljam o tome da odem iz Barcelone, a posebno da donesem tu odluku", govorio je Messi.