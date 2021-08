Vijest da Lionel Messi nakon 21 godine odlazi iz Barcelone nije došla do njega. Iskusni hrvatski trenerski uglednik Ilija Lončarević ni ni znao da Barcelona ostaje bez najboljeg igrača svijeta, zaštitnog znaka kluba, svoje ikone...

"Nisam ni znao da ide, kad?"

'Vrijeme je da ide dalje'

"U četvrtak navečer je klub objavio, maloprije", rekli smo mu...

"Moje mišljenje da je i vrijeme da ide u drugi klub. Možda više radi Barcelone nego radi njega. Klub mora izaći iz te njegove sjene. Jer kako god, Messi je prvi svjetski igrač zadnjih deset-petnaest godina. Njegov način, neću reći krivo svojatanje načina igre itd, neću reći da je to krivo, dapače. No, to je nešto što usmjerava čitavu momčad, što sputava sve igrače, gura ih u jedan kalup koji skoro pa njemu služi. Barcelona je još prije dvije-tri godine došla do zida i ne može dalje. Vrijeme je za klub da ide drugim putem. Za Messija je isto ovo dobro, da jednostavno izađe iz svega toga i da ode neki pod navodnicima 'normalniji klub' koji igra ne tako specifičan nogomet kao Barcelona, te da onda na kraju karijere dokaže da je on to što i je, jer on to može. E sad, druga stvar ako ode u PSG, to bi trebao biti nastavak nečega. Iako, nisam baš siguran da će se to i dogoditi ali Bože moj, to je njihov problem. Za mene je njegov odlazak pozitivna stvar", govori nam Ilija Lončarević.

'Najjači i najbolji je godinama'

Po onome što ste nam rekli, kako smo shvatili, Barcelona je bila rob Messija, klub je bio u Messijevoj sjeni?

"Ovo 'rob' pod navodnicima. Način igre, Messi je znate odgojen u toj nogometnoj filozofiji. Normalno da on kao takav, on je najjači igrač od kad je počeo igrati i praktički jedino kad je klinac bio i kad je u klubu bio Ronaldinho, onda jedino nije bio najjači igrač. No, jedno 10-12 godina Messi je prvo ime Barcelone, glavni i najbolji igrač. U toj ulozi, sve je bilo podređeno njemu. Zato jer je najjači organizator i najjači realizator, to je i logika. No, i njegovo vrijeme ide polako kraju radi godina. Barca ako ostane na tome, a oni tvrdoglavo ostaju, onda počne patiti rezultat. To se i dogodilo. Samo njegovi bljeskovi u posljednjih 5-6 godina, do sezone do sezone, držali su Barcelonu na vrhu. No, to je definitivno išlo svome kraju. Zato je i pozitivno za obje strane da se rastanu, da idu svaki svojim putem. Nitko tu nije kriv, to je tako. Svemu dođe kraj pa i tome. Osobno, meni je to pozitivna stvar za obje strane".