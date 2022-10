Nakon Napolija, plasman u osminu finala nogometne Lige prvaka u srijedu su osigurali još Club Brugge i Bayern.

Oni su se pridružili Realu iz Madrida i Manchester Cityju koji su još u utorak već nakon 4. kola i teoretski izborili nastup među posljendjih 16 klubova u ovosezonskom izdanju Lige prvaka.

Napoli je do četvrte pobjede u isto toliko nastupa u skupini A stigao svladavši na svom terenu Ajax sa 4-2 (2-0). Napoli je poveo sa 2-0 u prvom poluvremenu golovima Lozana (4) i Raspadorija (16), početkom nastavka Klaassen (49) je smanjio na 2-1 da bi Kvarackelija (62-11m) s bijele točke povisio na 3-1. U završnici susreta postignuta su još dva gola, Bergwijn (83-11m) je smanjio na 3-2, ali je Osimhen (89) postavio konačni rezultat.

U drugom dvoboju ove skupine Liverpool je kao gost nadigao Rangers sa 6-1 (1-1) i tako stigao nadomak prolaska. Rangers je pred svojim navijačima poveo lijepim golom Arfielda (17), no Firmino (24) je ubrzo potom poravnao na 1-1, da bi u nastavku Liverpool u potpunosti nadigrao škotskog doprvaka. Firmino (55) je svojim drugim golom doveo "crvene" u vodstvo, Nunez (66) je povisio na 3-1, a zatim je s klupe ušao Salah (75, 80, 82) i u samo sedam minuta postigao "hat-trick".

Borna Barišić odigrao je čitav susret za Rangers, dok je Antonio Mirko Čolak igrao do 76. minute.

Napoli je na vrhu ljestvice s maksimalnih 12 bodova, tri više od drugog Liverpoola, a devet od trećeg Ajaxa, dok je na dnu Rangers bez bodova.

Drama na Camp Nou

U najzanimljivijoj utakmici večeri Barcelona i Inter su na Camp Nou podijelili bodove igravši 3-3 (1-0) u skupini C. Povela je Barcelona preko Dembelea (40) u završnici prvog poluvremena, no Inter je uspio preokrenuti golovima Barelle (50) i Lautara (63), a s tim rezultatom Inter je imao prolaz, dok bi Barcelona ostala bez izgleda za prolazak u osminu finala dva kola prije kraja. Ipak, uz veliku dozu sreće Lewandowski (82) je pogodio za 2-2, a nakon što je Gosens (89) po drugi put doveo Inter na korak od prolaska, opet se ukazao Lewandowski (90+2) i preciznim udarcem glavom spasio Barcelonu.

Marcelo Brozović zbog ozljede mišića nije konkurirao za nastup u dresu Intera.

Bayern je osigurao jedno od prva dva mjesta u skupini C 4-2 (4-0) pobjedom na gostovanju kod Viktorije u Plzenu. Njemački je prvak riješio pitanje pobjednika u prvih 45 minuta kada su zabijali Mane (10), Mueller (14) i Goretzka (25, 35), da bi u nastavku Vlkanova (62) i Kliment (75) ublažili poraz domaćih.

Josip Stanišić igrao je čitav susret za Bayern.

Vodeći Bayern ima 12 bodova, drugi je Inter sa sedam, treća Barcelona ima četiri, dok je na dnu Viktoria bez bodova.

Club Brugge je remizirao 0-0 na gostovanju kod madridskog Atletica u skupini B što mu je uz 3-0 (1-0) pobjedu Porta na gostovanju kod Bayera u Leverkusenu osiguralo prolazak.

Porto je poveo u otvaranju utakmice preko Galena (6), potom je Demirbay u 16. minuti zapucao kazneni udarac za poravnanje, da bi u nastavku Taremi (53-11m, 64-11m) dva puta bio precizan s bijele točke za goste.

Club Brugge sada ima 10 bodova, četiri više od drugog Porta, šest više od trećeg Atletica, a sedam od četvrtog Bayera.

U skupini D je Marseille, kojega vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, kao gost u Lisabonu svladao Sporting sa 2-0 (2-0), dok je Tottenham Hotspur na svom terenu bio bolji od Eintrachta iz Frankfurta sa 3-2 (3-1).

Marseille je do velike prednosti u Lisabonu stigao u 18. minuti kada je isključen Esgaio zbog prekršaja za kazneni udarac, a siguran izvođač 11-erca bio je Guendouzi (20-11m). Alexis Sanchez (30) vrlo brzo potom povsio je na 2-0, a Marseille je mirno sačuvao tu prednost.

Eintracht je poveo u Londonu golom Kamade (14), no ta prednost je trajala samo pet minuta prije no što je Son (19) izjednačio na 1-1. Zatim je Kristijan Jakić skrivio kazneni udarac zbog prekršaja na Kaneu (28-11m) koji je sam i realizirao 11-erac za 2-1. Son (36) je svojim drugim golom povisio na 3-1, a taj je rezultat stajao sve do pred kraj dvoboja kada je Alidou (87) smanjio na 3-2. U sudačkoj nadoknadi Kane nije iskoristio još jedan kazneni udarac za Tottenham.

Ivan Perišić ostao je na klupi Tottenhama, Kristijan Jakić je odigrao čitavu utakmicu za Eintracht, dok je Hrvoje Smolčić debitirao u Ligi prvaka ušavši u igru u 70. minuti za sastav iz Frankfurta.

Tottenham je na vrhu skupine sa sedam bodova, Marseille i Sporting imaju po šest, a Eintracht četiri boda.

Liga prvaka, skupine A, B, C i D, 4. kolo

Derbi kola:

Barcelona - Inter 3:3 (Dembele 40', Lewandowski 82', 90' + 2'; Barella 50', Martinez 63', Gosens89')

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Eric Garcia, Marcos Alonso; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Dembele, Lewandowski

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Džeko, Lautaro Martinez

Ostale utakmice:

Rangers - Liverpool 1:7

Bayer Leverkusen - Porto 0:3

Viktoria Plzen - Bayern Munchen 2:4

Sporting - Marseille 0:2

Tottenham - Eintracht Frankfurt 3:2

90' + 5' Gotova je utakmica, Barcelona - Inter 3:3.

91' GOOOL Barcelona je izjednačila, Lewandowski zabija za 3:3 u sudačkoj nadoknadi. Garcia je ubacio, a Poljak sjajno pogodio glavom.

89' GOOOL Inter se vraća u vodstvo. Gosens je zabio, Barcelonu malo dijeli do ispadanja iz Lige prvaka.

82' GOOOL Barcelona je izjednačila! Lewandowski je pucao nakon gužve u šesnaestercu, lopta je okrznula Bastionija, promijenila smjer i završila u mreži.

75' Novi promašaj Lewandowskog, pucao je sada nakon kornera, ali lopta ide iznad gola.

72' Barcelona je bacila sve karte u napad, pucao je sada Lewandowski iz solifdne pozicije, ali nije to bilo dobro i Onana lagano brani.

68' Dembele puca s dvadesetak metara i gađa ravno u Onanu.

63' GOOOL Inter je preokrenuo! Calhanoglu je ubacio u šesnaesterac, Martinez izbacuje Busquetsa i puca, a lopta pogađa prvo jednu pa drugu stativu i završava u mreži.

57' Nova šansa za Inter. Nakon kornera Dumfriesov je pucao, lopta je okrznula Piquea i kretala se prema golu, no Ter Stegen opet aktobatski brani.

56' Dvije oflične šanse za Inter. Prvo je Dimarco ubacio, a Džeko pucao, no Gavi se Baca i zaustavlja loptu na putu prema mreži. Nakon toga Calhanoglu pucao s dvadesetak metara, a Ter Stegen sjajno brani.

52' Barca pokušava brzo uzvratiti, Lewandoski je tukao iz voleja, ali njegov udarac ne ide u okvir gola.

50' GOOOL inter je izjednačio, Za 1:1 zabio je Barella nakon slabije reakcije obrane Barcelone. Bastioni je posao loptu na vrh šesnaesterca, a od tamo Barella snažim udarcem trese mrežu.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

45' Gotovo je prvo poluvrijeme.

43' Umalo nova lopta u mreži Intera. Snažno je pucao Raphinha, izledalo je kao da lopta ide u rašlje, ali je ipak za par centimetara promašio.

41' GOOOL Barcelona je povela! Dembele je zabio za 1:0. Bila je to krasna akcija Barce, Rapinha je proigrao Roberta, a on pobjegao Mkhitaryanu i oštro ubacio u petarac gdje je Dembele zakucao loptu u mrežu.

36' Dobra šansa za Barcu, Lewandwski je ubacio, a Dembele pucao iz voleja, ali nije precizan.

34' Bayern ne staje, već vodi 4:0 protiv Vitorije.

32' Novi gol Tudorovog Marseillea. Na 2:0 protiv Sportinga povisio je Sanchez.

28' Sada je Inter imao novu dobru šansu na Camp Nou. Barella je povukao kontru i poslužio Dumfries koji puca ravno u Ter Stegena.

27' Preokret Tottenhama, Kane iz penala kojega je skrivio Jakić za 2:1.

25' Rapsodija Bayerna protiv vitorije, Nijemci već vode 3:0.

25' Izjednačuje i Liverpool.

21' Tottenham je izjednačio, zabio je Son.

21' Vodi i Marseille Igora Tudora, Guendouzi je zabio za 1:0 iz penala.

17' Skoro je sada Inter poveo na Camp Nou. Barella je ubacio na peterac, Džeko pucao, ali gađa gredu.

16' Novo iznenađenje, Liverpool gubi na gostovanju kod Rangersa.

14' Iznenađenje u Londonu, Eintracht je poveo protiv Tottenhama. Perišić je na klupi za pričuve.

12' Nastavlja se pritisak Barcelone, koja je sada potpuno preuzela kontrolu na terenu. Raphinha je pucao s 20 metara, ali to od bloka završava u korneru.

9' Odlična šansa za Barcu, pucao je glavom nan kornera Lewandowski, a Mkhitarjan izbio s gol linije.

8' Zanimljivo je na Camp Nou, Inter je iznenadio ofenzivnim pristupom i opasnija je ekipa.

7' Pao je prvi gol na večerašnjim utakmicama. Porto je poveo u Leverkusenu.

1' Počela je utakmica na Camp Nou.

20.45 Stigli su sastavi za utakmicu Barcelone i Intera, obje ekipe kreću s najačim raspoloživim snagama. Kod Intera, podsjetimo, nema Brozovića koji je ozlijeđen

U srijedu s početkom od 21 sat odigrat će se šest utakmica 4. kola Lige prvaka u skupinama A, B, C i D.

Najviše pažnje privlačit će okršaj Barcelone i Intera u Španjolskoj. U prvom ogledu tih ekipa Talijani su slavili na svom terenu 1:0 i sada Barca mora jurišati na pobjedu kako bi sačuvala izglede za prolazak skupine. U grupi trenutno vodi Bayern s devet bodova, Inter je drugi sa šest, a Barca treća s tri boda.

U drugim utakmicama, francuski Marseille kojega vodi naš trener Igor Tudor gostuje u Portugalu i lovi novu pobjedu protiv Sportinga, a londonski Tottenham, za kojega igra Ivan Perišić, na svojem terenu igra s prošlosezonskim osvajačem Europske lige, njemačkim Eintrachtom iz Frankfurta.