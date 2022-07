Poljski golgeter Robert Lewandowski (33) trenutno se nalazi na odmoru nakon naporne sezone i pokušava otići iz Bayerna i dogovoriti transfer u novi klub, a njegova je najveće želja prelazak u španjolskog giganta Barcelonu, koji je jako zainteresiran za njegov transfer. No, njihove ponude do sada su Nijemci odbijali.

Barcelona je ponudila najprije 32 milijuna, pa 35 milijuna i ovoga tjedna su poslali još izdašniju ponudu u iznosu od 40 milijuna eura plus pet milijuna eura bonusa, no to su sve Bavarci odbili jer za Poljaka navodno traže 60 milijuna, što je jako veliki iznos ako se uzme u obzir da njemu ugovor istječe za samo godinu dana.

U utrku za njegov transfer uključio se još jedan europski velikan, superbogati francuski PSG, no Lewandowskog ne zanima odlazak u Pariz.

"Unatoč interesu pariškog kluba, Poljak razmišlja samo o Barceloni. Za sada su obje strane mirne i nadaju se da će se sve riješiti do 12. srpnja. Lewandowski ni ne razmišlja o PSG-u. Misli da će s PSG-om doživjeti isti scenarij kao u Bayernu jer je tamo liga bez emocija. To je potpuno drugačiji od izazova osvajanja španskog prvenstva", objavio je katalonski Sport i zaključio:

"Lewandowski želi započeti novo poglavlje u zemlji koja ga voli. Voli španjolsku kulturu i hranu. Čak razmišlja o tome da se skrasi ovdje nakon završetka igračke karijere."