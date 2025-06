Let za novu budućnost: Baturina u avionu, zna se gdje ide!

Poznati nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je fotografiju Martina Baturine i njegovog menadžera u privatnom avionu, uz poruku da su na putu za Italiju, gdje će 21-godišnji veznjak obaviti liječničke preglede prije potpisa za Como. Time je praktički potvrđen jedan od najvećih izlaznih transfera u povijesti Dinama.

Baturina će potpisati za novog člana Serie A u transferu vrijednom 17 milijuna eura fiksno, uz dodatnih pet milijuna kroz moguće bonuse. Riječ je o značajnoj cifri koja dodatno potvrđuje status ovog mladića kao jednog od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša svoje generacije.

