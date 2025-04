Messi navijačima Barcelone slomio srca: Evo koji je razlog

Iako su mnogi priželjkivali filmski povratak Lionela Messija na mjesto gdje je ispisivao povijest, nostalgija navijača Barcelone vjerojatno će ostati samo san. Umjesto povratka na obnovljeni stadion katalonskog giganta, čini se kako bi sedmerostruki dobitnik Zlatne lopte mogao još neko vrijeme ostati vezan za američko tlo.

Kako doznaje ugledni The Athletic, aktualni ugovor između Messija i Inter Miamija ističe s krajem godine, no razgovori o produženju već su u poodmakloj fazi. Sve upućuje na to da će argentinsko čudo ostati u MLS-u barem još jednu sezonu, uz mogućnost da i nakon toga nastavi karijeru – i to sve do Svjetskog prvenstva 2026., koje će se odvijati na sjevernoameričkom kontinentu, uključujući i gradove u Kanadi te Meksiku.

Inter Miami, klub koji je podigao globalni interes upravo Messijevim dolaskom, u nadolazećoj sezoni planira otvoriti i potpuno novi stadion s oko 25.000 sjedećih mjesta. Jasno je da čelnici kluba žele da upravo Messi bude glavna zvijezda na svečanosti otvaranja te da taj trenutak ostane zapisan u povijesti kao još jedan u nizu njegovih legendarnih nastupa.

Dodatnu dozu uzbuđenja oko budućnosti kluba podižu glasine koje se šire nogometnim kuloarima – one koje belgijsku zvijezdu Kevina De Bruynea sele preko Atlantika, točnije prema američkoj istočnoj obali. Iako zasad ostaje u sferi nagađanja, takav potez bio bi još jedan strateški pogodak uprave iz Miamija koji želi u svoje redove privući još jedno globalno poznato ime.

