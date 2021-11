U susretu 15. kola francuskog nogometnog prvenstva lider PSG je na gostovanju pobijedio fenjeraša St Etienne sa 3-1 povećavši prednost nad drugoplasiranom Nicom na čak 14 bodova.

St Etienne je poveo, no ključnim se pokazao crveni karton kojeg je u 45. minuti dobio Timothee Kolodziejczak. S igračem više PSG je zabio tri gola okrenuvši rezultat za 13. pobjedu u 15 kola, a za sva tri gola je asistirao Lionel Messi.

Za PSG je debitirao Sergio Ramos koji je ovoga ljeta stigao iz Real Madrida, no zbog problema s ozljedom lista do sada nije igrao. No, sada se ozlijedio Neymar koji je u 84. minuti u suzama iznesen s terena zbog ozljede gežnja.

Domaćin je poveo u 23. minuti preko Denisa Bouange. PSG je u idućim minutam imao nekoliko odličnih prilika, posebno Kylain Mbappe koji je u 40. minuti izašao sam ispred Etiennea Greena, no engleski vratar je sjajno branio.

(Pre)strogo isključenje

Možda i ključni trenutak utakmice dogodio se u 45. minuti kada je Timothee Kolodziejczak oborio Mbappea zaradivši crveni karton. Domaći igrači su prosvjedovali smatravši kako je Brisardova odluka prestroga, no sudac nije prominenio odluku.

Messi je izveo slobodan udarac, a Marquinhos glavom zabio za 1-1. U nastavku susreta St Etienne se odlično branio do posljednjih deset minuta, no nije izdržao. Angel Di María je u 80. zabio za 2-1, a Marquinhos u sudačkoj nadoknadi postigao drugi gol na utakmici za konačnih 3-1. I za drugi i treći gol asistirao je Messi.

PSG sada vodi na ljestvici sa 40 bodova, čak 16 više od Nice, dok je Rennes treći sa 25 bodova koliko ima i Lens.