Trener Hajduka Ivan Leko održao je redovnu press konferenciju dan prije utakmice sa Šibenikom koja počinje u Subotu u 19:10, te otkrio kako je spremao ekipu u reprezentativnoj pauzi:

„Bit će teška utakmica. Imamo protivnika koji je s ovim trenerom krenuo sezonu, sad se vratio, on izgubi svaku petu utakmicu. Uzeli su četiri boda protiv Osijeka i Dinama. Sigurno će biti puni samopouzdanja i vjere da nas mogu dobiti. Čeka nas neizvjesna, tvrda utakmica. Po tradiciji nam je Šibenik jedno od težih gostovanja“, priča Leko i nastavlja:

„Kada je Livaja izašao s utakmice reprezentacije možete zamisliti kakva je bol bila. To je igrač koji voli igrati. Nadamo se da može biti tu. Do danas nije mogao trenirati. Svi znamo koliko je Marko Livaja bitan, ne samo igračke kvalitete, kao vođa. Ako ne bude igrao, onda će igrati Nikola Kalinić koji dobro trenira. Imamo problem sa Sahitijem. To je igrač koji je trebao biti ključan, ali ga nema. On želi, ali trpi bol. Ima karakter. Želi, ali ne može."

Koliko će biti teško bez Livaje?

„To je naš najbolji igrač, glavni igrač. Kada maknete Benzemu iz Reala, to nije ista momčad. Isto je i s Haalandom i Manchester Cityjem. Trenirali smo bez Marka. Ako budemo morali igrati bez njega Kale je tu. Poznavajući Marka ne bih puno stavio na to da neće igrati."

Za kraj je trener Bijelih komentirao reprezentativna okupljanja:

„A reprezentacija je nastavila na način na koji smo se navikli. Jako dobro, jako stabilno. U Turskoj smo lagano došli do bodova. Uživao sam gledati pobjednički gard. Samo neka nastave tako. Možemo biti ponosni na juniore, kako igraju i kakve su rezultate ostvarili. Što da kažem za Igora Bišćana, Joeyja Šimunića. To su tipovi koji su neovisni. Njima se nitko neće javiti i reći ‘zovi onoga’. Poznajem ih dobro i sigurno je da na njih nema utjecaja“, zaključio je Leko.