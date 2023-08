Gianluigi Buffon mnogima je omiljeni nogometni vratar, a njegovi najveći obožavatelji tvrde i da je najbolji ikad koji je stao između vratnica. Međutim, s 45 godina na leđima, legendarni Talijan ipak je morao reći dosta.

Vijest da je popularni 'Gigi' odlučio 'objesiti kopačke o klin' potvrdio je i on sam n Twitteru napisavši: "To je sve ljudi. Sve si mi dao. Sve sam ti dao. Učinili smo to zajedno."

Talijan je započeo karijeru davne 1995. u Parmi, a upravo u tom klubu i završava svoju bogatu karijeru.

Parmu je 2001. zamijenio Juventusom, gdje je bio neizostavni član prve postave sakupivši 509 nastupa. Za Staru Damu je igrao sve do 2018. kada je otišao na godinu dana u PSG.

Obukao je ponovo dres Juventusa 2019., da bi se 2021. vratio u Parmu, tamo gdje je sve počelo.